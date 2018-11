Volkswagen sikrer seg battericellene de trenger til sin elbil-revolusjon

Volkswagen planlegger å selge elbiler over en lav sko det neste tiåret, og holder på å gjøre avtalene som skal til for å skaffe batteriene som kreves. Nå melder de at de har avtale med koreanske SK Innovation om leveranse av celler.

Dette blir den fjerde celleleverandøren til Volkswagen. Fra før av har de avtaler med LG Chem, Samsung SDI og CATL.

Volkswagen har behov for en årlig produksjonskapasitet på mer enn 150 gigawattimer i året innen 2025. Dette skal gjøre det mulig å introdusere 50 elbilmodeller innen samme år.

Koreanerne leverer til Europa

Det er LG Chem, Samsung SDI og SK Innovation som leverer celler til biler til det europeiske markedet. CATL er en kinesisk produsent, og leverer celler til biler bygget der.

De fire celleleverandørene beskrives som sterke partnere for langsiktig leveranse av celler til VWs elbiler. Det skal ifølge pressemeldingen legge grunnlagt for at Volkswagen-gruppen går over til elektrisk mobilitet.

Volkswagens første bil ut i sin nye ID-serie av elbiler. Foreløpig er den bare et konsept. Foto: Marius Valle

Volkswagens batteristrategi ser imidlertid ikke ut til å være hugget i stein. Ifølge Reuters er Volkswagen åpen for å bli med i et samarbeid mellom flere selskaper som kan produsere battericeller i Tyskland.

Dette ifølge en kilde som skal være kjent med planene, ifølge Reuters. Saken skal angivelig opp i Volkswagen-styret på fredag.

Felleseuropeisk

Volkswagen-direktør Herbert Diess har tidligere uttrykt at han mener tysk bilindustri ikke bør gjøre seg avhengig av asiatiske leverandører.

Det er ifølge Reuters' kilder tyske myndigheter som står bak initiativet, som skal involvere Varta, Basf og Ford-Werke.

Et lignende initiativ er tatt av EU-kommisjonen. Visepresidenten i kommisjonen, Maros Sefcovic, har tidligere sagt at de er villige til å støtte dannelse av et konsortium som kan etablere hele verdikjeden for batteriproduksjon i Europa.

Kommisjonen har fått støtt fra blant andre Umicore, men så langt er ingenting avgjort.

Det er imidlertid ikke slik at europeisk batteriproduksjon vil være avhengig av import av celler fra andre land. De asiatiske produsentene etablerer fabrikker på kontinentet, for leveranse av celler til europeiske bilprodusenter.

Ikke nødvendigvis en god idé

Spørsmålet er hvor stor del av verdikjeden som befinner seg her, og hvorvidt det er et ønske om at europeisk produksjon av celler skal gjøres av europeiske aktører.

Miljøorganisasjonen T&Es direktør for rene kjøretøy, Greg Archer, har i et intervju med TU Elektrisk sagt at han ikke har noen tro på et felleseuropeisk batteri, siden bilprodusentene vil ønske å ha full kontroll på produktet selv.

Det kan tenkes at det blir vanskeligere om mange bilprodusenter kommer sammen om å designe en felles celle, som de så forplikter seg til å bruke.