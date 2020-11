Volkswagen letter på sløret: Elektrisk stasjonsvogn med 700 kilometer rekkevidde kommer i 2023

En av de kommende elbilene i ID-serien blir stasjonsvognen som nå bare er kjent som ID Space Vizzion. Nå har Volkswagen gitt et nytt glimt av bilen, som er ventet å komme i produksjon i 2023.

Det er i tilfelle en forsinkelse i forhold til tidspunktet Volkswagen opererte med da de viste frem konseptet første gang. Den gangen var slutten av 2021 oppgitt som lanseringstidspunkt for produksjonsmodellen. Det er imidlertid ikke helt klart om det menes at den skal produseres i fabrikken i Emden fra 2023, og at den vil produseres et annet sted før dette.

Så langt er ikke mange detaljer kjent, men det ser ut til at bilen i nåværende førproduksjonsutgave heter Aero B Shooting Brake. Hvorvidt Volkswagen også har en sedan-variant på planen er uklart.

Volkswagens personbilsjef Ralf Brandstätter viste nylig bilen på sin LinkedIn-side, hvor han skriver at bilen blir den andre elbilen som skal produseres ved deres fabrikk i Emden. Det er samme fabrikk som skal produsere VW ID.4 fra 2022, og som i dag produserer Passat.

700 kilometer

Aero B er basert på Volkswagens MEB-plattform, og skal angivelig kunne lades svært raskt. Rekkevidden skal være på 700 kilometer, blant annet på grunn av særlig god aerodynamikk.

Innvendig skal bilen ha plass som toppmodellen Volkswagen Phaeton, og den skal ha svært god bagasjeromsplass, ifølge Brandstätter.

Ettersom han ikke deler noen tall eller andre håndfaste detaljer, blir det i stor grad spekulasjoner hva slags bil dette skal være når den er klar for lansering.

Om rekkevidden til slutt blir som antydet, har Volkswagen økt den med over 100 kilometer sammenlignet med ID Space Vizzion-konseptet som blir sagt å ha en rekkevidde på 590 kilometer.

Før Volkswagen lanserte ID Space Vizzion-konseptet i 2019, presenterte de konseptet ID Vizzion på bilmessen i Genève i 2018. De to bilene er nok nært beslektet.

111 kilowattimer?

Om tyskerne gjør alvor av spesifikasjonen til den opprinnelige konseptbilen kan vi vente oss et batteri på 111 kilowattimer, og firehjulstrekk med til sammen 225 kilowatt. Og det kan tenkes at den vil komme i en sedan-utgave, ettersom det første Vizzion-konseptet er en sedan.

Hva navnet blir til slutt vites ikke, men vi antar at den ikke bryter med den eksisterende ID-seriene, og dermed blir hetende «ID.6» eller noe slikt.

Elektriske stasjonsvogner er ikke akkurat hverdagskost. Til nå er det kun MG som har lansert en slik i Europa, og den er i salg i Storbritannia. Inntil videre er det ikke kjent om eller når den kommer til Norge.