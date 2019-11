El-stasjonsvognen er norgesvennlig og så lik Tesla på ett punkt at Elon Musk kan le godt

Volkswagen tuller ikke når de sier at gir gass med sin elektriske satsing. 19. november, like før dørene til årets Los Angeles Auto Show åpner, skal Volkswagen introdusere det sjuende medlemmet i ID-familien. Den nyfødte kalles ID. Space Vizzion, og er så norgesvennlig at tyskerne like gjerne kunne ha produsert den i Norge. Her snakker vi om en romslig, elektrisk stasjonsvogn med inntil 590 kilometers rekkevidde. Og et slagord som Cadillac kunne ha lansert på 1950-tallet: «a wagon of tomorrow»…

Dashbordet ser ut som en blåkopi av Tesla Model : Volkswagen AG

– Et helt nytt segment

– Med ID. Space Vizzion skaper vi et nytt, helelektrisk segment, sier VWs designsjef Klaus Bischoff i en pressemelding. Og det har han jo mer eller mindre rett i – så langt har det jo stort sett vært småbiler, vanlige sedaner og SUV-er strømbilkundene kan velge mellom.

Bilen som vises i Los Angeles er rett nok en konseptbil, men VW opplyser at produksjonsversjonen blir lansert i slutten av 2021, og vil komme i ulike versjoner for Nord-Amerika, Europa og Kina. I likhet med andre ID-biler skal stasjonsvognen bygges på VWs etter hvert velkjente elbil-plattform MEB.

Blåkopi av Model 3

Elon Musk ler antakelig høyt når han ser hvordan Volkswagen planlegger interiøret: Dashbordet ser ut som en blåkopi av Tesla Model 3, altså et rent, ryddig dashbord med en svær, midtplassert skjerm der sjåføren styrer rubbel og bit. I tillegg har Volkswagen rett nok lagt inn noen små, digitale instrumenter rett foran rattet, antakelig for at Musk ikke skal erte tyskerne på Twitter resten av livet.

Eplejuice-avfall

VW har ikke oppgitt batterikapasitet på Space Vizzion. Men da VW i fjor lanserte konseptbilen Vizzion, som må kunne kalles en nær slektning, ble det sagt at denne skulle ha en batteripakke på hele 111 kWt, og at de to elektriske motorene (altså firehjulstrekk) skulle yte 225 kW, så vidt over 300 hk.

Interiøret skal være laget utelukkende av resirkulerte og/eller bærekraftige materialer. Et eksempel er det kunstige læret som VW kaller AppleSkin, og som er laget av overskudd fra eplejuice-produksjonen.

Volkswagen må ha tatt den norske folkesjelen på alvor. Nå er stasjonsvognen ID. Space Vizzion på gang. Illustrasjon: Volkswagen AG

Med Space Vizzion ser det ut til at Volkswagen har stø kurs rett mot den norske folkesjelen. Nå gjenstår det bare å se om den leveres i rødt, hvitt og blått, og med hengerfeste.