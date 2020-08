«Virtuell bomring» skal tvinge hybridbiler over på eldrift. Nå tas den i bruk på de første 2700 bilene

Den siste tiden har Statens Vegvesen etablert frivillige lavutslippssoner i landets fire største byer, og i et samarbeid med bilprodusenten BMW tester de nå ut teknologi som får hybridbiler til automatisk å skifte over fra drivstoff til elektrisitet innenfor disse sonene.

– Målet er å redusere bruk av fossilt drivstoff mest mulig innenfor de definerte sonene. Utenfor bysonen kjører bilen på bensin, men i det man krysser et såkalt geogjerde slår bilen automatisk over til elektrisitet, forteller prosjektleder Ørjan Mørner Tveit i Statens Vegvesen.

Vil trigge produsentene

De definerte sonene ligger i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, og allerede i løpet av en måneds tid vil 2700 BMW-hybrider landet rundt ta i bruk teknologien.

I disse fire byene vil hybridbilene automatisk gjøres om til elbiler innenfor den angitte sonen. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Tveit understreker at teknologien på ingen måte er et regulatorisk grep fra myndighetene, men at den viser hvordan teknologi kan hjelpe til med å løse en del av klimaproblemene i står ovenfor.

– Intensjonen med prosjektet er å trigge flere og flere bilprodusenter til å være med så vi etterhvert kan få bedre luftkvalitet i de største byene våre, sier han.

De etablerte geogjerdene kan enkelt tas i bruk av alle produsenter som ønsker det.

Mange bruksområder

Et geogjerde er, enkelt forklart, et virtuelt gjerde for et geografisk område. I det virtuelt inngjerdede området kan man sette regler for hvilke kjøretøy man ønsker og hvilken atferd man ønsker at kjøretøy skal ha når det er inne i det definerte området.

Andre eksempler på hva man kan gjøre med geogjerder er å sette en maksimal fartsgrense, noe som gjør at ingen biler kan kjøre fortere enn dette innenfor det definerte området.

Man kan også hindre tilgang til områder, ta betalt for parkering eller differensiere avgifter mellom ulike kjøretøygrupper som bil, buss og tungtransport.

Fra forskning til bruk

Bakgrunnen for samarbeidet med BMW er et forskningsrådsprosjekt Statens Vegvesen hadde med Volvo i fjor. Her ble veiprising koblet sammen med lavutslippsoner via et geogjerde.

– De fleste deltagerne i undersøkelsen ønsket å kjøre miljøvennlig og foretrakk at bilene endret drivlinjen fra drivstoff til elektrisitet automatisk når de passerte inn i lavutslippsonen. Dette gjør overgangen fra forskning til implementering med BMW ekstra interessant, sier Ørjan Mørner Tveit.

Hovedårsaken til at man tester denne type digitale trafikkstyring er imidlertid ikke for å kunne implementere den i dagens bilpark.

– Vi tror dette vil være enda viktigere for selvkjørende biler om, og når de kommer. Det vil være enda mer naturlig å kommunisere digitalt med en bil som kjører selv, sier Tveit.