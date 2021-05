Virkelighetsfjernt om elbil

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

På NRK.no 23. april uttrykker Enova seg tvilende til om behovet for hurtiglading i fremtiden vil være det samme som i dag. De peker på at flere av dagens elbiler har en helt annen rekkevidde enn bare for noen år siden, og at man nå ser elbiler som har en rekkevidde på opp mot 700 kilometer.

Vi vil foreslå at Enova setter seg bedre inn i elbilmarkedet før de prøver seg på analyser. Den eneste elbilen på markedet i dag som har 700 km rekkevidde er en Tesla Model S Plaid +. Den koster halvannen millioner kroner og er ikke tilgjengelig før til senhøsten. Om klimamålet skal nås må alle kunne kjøre elbil, ikke bare en rik elite.

Feil at det blir mindre ladekø

Det stemmer at vi ser flere nye elbiler med økt rekkevidde. I 2020 hadde nybilsalget av elbiler en gjennomsnittlig batteristørrelse på cirka 60 kWt. Avhengig av modell tilsier dette maks en rekkevidde på cirka 450 km. Om vi tar elbiler kjøpt før 2020 i betraktningen, kan vi anslå at elbilister flest kjører biler med rekkevidde på 200-400 km under ideelle forhold – på vinterstid reduseres rekkevidden betraktelig – ofte opp mot en halvering av hva bilprodusentene oppgir.

Elbiler ennå er såpass ny teknologi at bruktbilmarkedet henger en god del etter. De nye elbilene som selges i dag er morgendagens bruktbiler. Derfor anslår Elbilforeningen at brorparten av elbilene på markedet i dag vil ha en rekkevidde på tre-fire hundre kilometer i mange år fremover.

Enova tar også feil i sin hypotese om at bedre rekkevidde gir mindre ladekø. Våre konkrete brukerundersøkelser viser det motsatte. Nettopp på grunn av bedre rekkevidde på nye elbiler ser vi at stadig flere velger elbilen når de skal på langtur. Ifølge Elbilforeningens årlige undersøkelse Elbilisten har nå nesten femti prosent av elbileiere kun elbiler i husholdningen. Det vil si at mens det før var vanligere å bruke elbilen til de kortere hverdagsturene og fossilbilen til hytta, brukes nå elbilen på alle kjøreturer.

Det er heller ingen overraskelse at dobbelt så mange av elbilistene som har elbil med stort batteri (over 55 kWt) sier de bruker bilen på ferie, enn dem som har elbil med mindre batteri. Bedre rekkevidde på elbilene har altså ført til at det er flere som trenger å lade på vei til hytta, til bestemor i Namsos eller for å plukke molter i Luster. Det gir mindre utslipp – men det øker risikoen for ladekøer.

1 million elbiler i 2025?

Hvert år slås det nye rekorder for elbilsalget, og innen utgangen av 2025 vil det sannsynligvis være over en million elbiler på norske veier. Med nyere elbiler med stadig bedre rekkevidde har bruksmønsteret blant elbilister endret seg. Dette er en symbiose som danner et skrikende behov for å bygge ut ladeinfrastruktur – både offentlige normalladere i byer og ved turistdestinasjoner - og hurtigladere for å knytte landet vårt sammen.

Våre undersøkelser viser at halvparten av elbilister av og til eller ofte opplever ladekø på ladestasjoner. Dette er en utfordring som kan gjøre at folk skremmes unna å ta valget over til elbil. Skal Norge nå sitt mål om et nybilsalg på 100 prosent nullutslippsbiler i 2025, så må det bli enklere å være heltidselbilist. Da må Enova skjerpe analysen og sette klampen i bånn, heller enn å sette på bremsen.