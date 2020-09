– Det er for vanskelig å etablere hurtigladere på bensinstasjoner

Flere elbiler på veiene gir stadig større behov for ladeinfrastruktur. Sommerens stresstest viser dette tydelig, mener Norsk elbilforening og Drivkraft Norge.

I sommer opplevde en av tre elbilister på bilferie å ofte eller alltid stå i ladekø, ifølge Elbilforeningen.

De to organisasjonene, som organiserer elbileiere og drivstoffbransjen, mener utviklingen av infrastrukturen ikke holder tritt med antallet elbiler på veiene, og at det må bli enklere å lade mens man er på farten.

Ifølge Drivkraft Norge ønsker drivstoffbransjen å bygge ut ladestasjoner ved bensinstasjonene, men de mener de politiske rammevilkårene må sikre at det lønner seg for disse aktørene å bygge ladestasjoner.

Mange opplevde ladekø i sommer

De viser til Elbilforeningens spørreundersøkelse Elbilisten 2020, som viser at halvparten av alle som eier en elbil planla å bruke denne til bilferie i sommer. En undersøkelse gjennomført i etterkant av koronasommeren viser at mange opplevde ladekø.

Hele ni prosent av de spurte svarte at de opplevde kø hver gang de skulle lade.

Men nær halvparten svarte at de aldri eller sjelden opplevde ladekø. Likevel, et flertall av elbilistene opplevde å stå i ladekø.

Kø er bare en del av problemet. Mange opplevde å komme til ladere som ikke fungerte. 13 prosent av elbilistene opplevde dette ofte i sommer. 32 prosent opplevde dette av og til.

Bare 30 prosent opplevde aldri å komme til en hurtiglader som ikke virket.

For dårlig at oppetiden ikke er bedre

Vi spør Elbilforeningens leder Christina Bu om det ikke er ladeoperatørene som må ta ansvaret for at bilister kommer til hurtigladere som ikke virker.

– At hurtigladere ikke fungerer er et stort problem. Det kan være mange grunner til det, men det hjelper jo ikke forbrukeren. Senest i går opplevde jeg at en hurtiglader ikke virket hos Grønn Kontakt på Revetal. Det var kun to hurtigladere der og den andre var opptatt. Dette skaper selvsagt ekstra kø og unødvendig frustrasjon, sier Bu.

Hun mener det er altfor dårlig at oppetiden ikke er bedre, men at det blir stadig flere store ladestasjoner med mange ladere gjør problemet mindre. Selv om det også har hendt at store ladestasjoner har vært ute av drift, ifølge Bu.

– Elbilforeningen har lenge lagt mest vekt på å påvirke ladebransjen og politikere til å få fortgang i utbyggingen og vi har vært tålmodige forbrukere, nå mener jeg imidlertid vi må kunne forvente langt bedre av en ladebransjen i Norge. Det sies at det er en utfordring med tilgang på deler og servicepersonell, men jeg mener da operatørene må settes inn mer ressurser for å sikre dette, sier Bu.

Fire råd til politikerne som kan gi bedre ladetilbud

Elbilforeningen og Drivkraft Norge har utarbeidet fire råd om elbillading til politikerne.

De etterlyser en prising i strømnettet som kan sikre lønnsomhet for ladestasjoner som har lav og ujevn bruk.

Tre elbiler på en bensinstasjon med hurtigladere. Foto: Mathias Klingenberg

– Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom nylig med et nytt forslag til prising av strømnettet som vil gjøre det gunstigere å bygge og drifte små ladestasjoner utenfor de største byene. Norske myndigheter har bestemt seg for å satse på elbil. Da må regelverket for nettleien sikre at det blir kommersielt lønnsomt å bygge ut hurtigladestasjoner, og det haster at olje- og energiminister Tina Bru får satt i verk de nye reglene, heter det i en uttalelse fra organisasjonene.

De mener også at kommunal saksbehandling kan være langdryg og uforutsigbar, og at det er ulikheter mellom kommunene.

– Kommunal- og regionaldepartementet har nå åpnet for at «de vil vurdere om det er mulig å forenkle reglene i plan- og bygningsloven for etablering av ladestasjoner». Det er viktig at denne vurderingen gjøres i god tid før neste elbilsommer, skriver de.

– Gi ansvaret til Vegvesenet

Med stadig flere elbiler på veiene, er den første millionen i sikte. Det vil kreve større ladeparker over hele landet, tror foreningene.

Det mener Statens vegvesen må få oppdraget med å planlegge denne infrastrukturen. Det skal sikre at laderne plasseres der det er mest hensiktsmessig.

– Arbeidet må skje i samarbeid med kommunale og andre statlige organer som Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova, samt i dialog med ladebransjen, skriver de.

Selv om vi har mange elbilladere langs veiene her i landet, er det fremdeles mange steder hvor det mangler ladeinfrastruktur. Det mangler helt grunnleggende infrastruktur mange steder, mener de.

Derfor mener de at Enova må få et mer treffsikkert virkemiddelapparat for å sikre infrastruktur for elbiler i hele landet.

Dette mener de må komme på plass før neste sommerferie.