Slakter transportplan – teller 60 prosent flere ladepunkter enn det som kan brukes

Fredag la samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fram det nye forslaget til Nasjonal transportplan. Denne planen rulleres hvert fjerde år, og er i prinsippet styrende for hvilke prosjekter som får støtte i statsbudsjettet hvert år.

Etter framleggelsen kom det fort kritikk mot at regjeringen ikke gjør nok for å sørge for et godt ladenettverk.

Etterlyser strategi

«Regjeringen legger til grunn at utviklingen av ladeinfrastruktur skal være markedsbasert, samtidig som Enova har en viktig rolle i å støtte investeringer i ladeinfrastruktur i de delene av landet der markedet ikke er modent nok», skriver Samferdselsdepartementet blant annet i forslaget til ny Nasjonal transportplan.

– For å unngå ladekaos i årene som kommer, må Stortinget be om en helhetlig nasjonal ladestrategi. I 2025 vil det være over en million elbiler på norske veier. Staten må ta en aktiv planleggende rolle og sikre at det er mulig å kjøre elbil i hele landet, sier generalsekretær i elbilforeningen Christina Bu, i en pressemelding.

Teller 60 prosent for mange ladepunkter

Foreningen er særlig kritisk til at regjeringen i Nasjonal transportplan forteller at det allerede finnes 5.219 offentlige ladepunkter fr hurtiglading. Det riktige er at det er antall uttak – men de kan ikke brukes samtidig.

Ifølge Elbilforeningen er det korrekte tallet for antall offentlig tilgjengelige hurtigladere bare 3.279. Altså framstiller regjeringen det som om Norge har rundt 60 prosent flere ladepunkter, enn det som faktisk er tilfelle.

– Regjeringen glemmer at man bare kan telle antall biler som kan lade samtidig. På flere hurtigladere er det to uttak, men bare ett av dem kan brukes samtidig. Denne optimistiske tellingen av hurtigladere viser at det er behov for at staten nå utarbeider en ladestrategi, sier Bu.

Utbyggingen av hurtigladere er et problem i hele Europa, slo en rapport fra de europeiske bilprodusentene fast i november i fjor.

Bensinstasjonene krever ladegrep

Drivstoff Norge, som blant annet taler bensinstasjonenes sak, etterlyser også bedre ladegrep fra regjeringen.

– Dagens bensinstasjoner er fremtidens energistasjoner som skal levere både fornybart drivstoff til biler med forbrenningsmotor, og tilby lading til elbilistene. Mangelen på ladestasjoner begynner nå å bli utfordrende. Løsningen er hurtigladere på energistasjonen rundt neste sving, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Sammen med nettopp Elbilforeningen presenterte organisasjonen i august i fjor fire tiltak for bedre ladetilbud i Norge. Blant annet etterlyser foreningene at Statens vegvesen får oppdraget med å planlegge infrastrukturen. Det skal sikre at laderne plasseres der det er mest hensiktsmessig.

Ingen ladetiltak i havner

Heller ikke når det gjelder ladeinfrastrukturen i norske havner, kommer regjeringen med noen nye initiativ. «Det forventes at ladeinfrastruktur vil bygges ut i takt med ytterligere elektrifisering av ferje- og hurtigbåtsamband, og at nødvendig infrastruktur for andre nullutslippsløsninger vil bygges ut i takt med teknologiutviklingen i sjøfarten», heter det i meldingen.

Satsingen på Enova skal fortsette, og dette er regjeringens hovedtiltak for å gi støtte til elektrifiseringen av havnene.

– Overraskende og skuffende, kommenterer direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi om transportplanens ladegrep.

NTP er rammene for samferdselssektoren de neste 12 årene. Dermed burde det også vært flere tiltak for å få en god ladestruktur på plass, mener organisasjonen.

– Her er det ingen plan, men enkelte pilotprosjekter og en forventning om at problemet med manglende infrastruktur skal løses av kommersielle aktører, kommenterer Bjelland.