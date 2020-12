Dette er elbilene som kommer i 2021

Det er ikke mange år siden en oppsummering av hvilke elbiler som skulle komme på markedet neste år var en kort liste. For 2017 besto lista av seks biler, og det var slett ikke sikkert at alle de modellene vi listet opp den gangen ville komme.

Når vi nå ser mot 2021, er situasjonen en ganske annen. Listen er så lang at vi ikke kan ta med alle.

Det som er helt sikkert er at det begynner å bli få bilsegmenter hvor det ikke lenger finnes et elektrisk alternativ.

Tar vi en titt på elbilåret 2020, så er registreringsstatistikken preget av den store SUV-en Audi E-Tron, Volkswagens «nye Golf» ID.3, gjengangeren Nissan Leaf, Tesla Model 3 og Hyundai Kona. Hvordan den vil se ut i slutten av 2021 er usikkert, men det er mye som tyder på at vi neppe får så mange soleklare ledere.

Vi regner også med at Tesla Model 3 vil bevege seg nedover listen, da det er rimelig å anta at deres kommende Model Y vil ha større masseappell. I tillegg kommer SUV-modellene Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq og Nissan Ariya, og ikke minst den attraktivt prisede Ford Mustang Mach-e.

Audi kommer med en av de dyre nye elbilene i 2021. Ferdig konfigurert vil de fleste trolig betale over en million for E-Tron GT. Illustrasjon: AUDI AG

Mer enn 30 nye elbiler

I 2021 ser det ut til å komme over 30 elbiler på markedet i Norge. Flere av disse leveres ut til kunder rett over nyåret, og noen har sågar blitt levert ut i desember før det store volumet først kommer i 2021.

I motsatt ende av skalaen finner vi Dacia Spring. Prisen er ikke kjent, men importøren sier at det skal bli Europas billigste elbil. Foto: Renault

Den største nyheten i år er at det blir et bredere utvalg biler som kan leveres med sju eller flere seter. For eksempel kommer PSA og Toyota med personbilvarianter av sine varebiler bygget på samme plattform, som kan leveres med ni seter. Mercedes EQV faller inn under samme kategori, og har blitt levert i et lite antall på tampen av 2020. Det samme gjelder kinesiske Maxus, som kommer med sju seter.

Flere av de nye modellene vi får se på veiene i 2021 kommer fra kinesiske merker som er i ferd med å etablere seg i Europa. At over 3600 MG ZS er registrert her i landet i 2020 tyder på at nordmenn ikke er så skeptiske til kinesiske produsenter som man kanskje skulle tro.

Disse kommer

Vi har laget en oversikt over de fleste bilene som ligger an til å komme på norske skilter i løpet av året. Noen av disse er litt usikre, da alle ikke er offentlig lansert enda. Altså kan det være biler som kommer, men som ikke er med i oversikten, mens andre kanskje ikke kommer på veien før i 2022. Det er tross alt ikke så lett å få bilprodusentene til å si så mye om hvilke planer de har for produkter som ikke er lansert enda.

Det store spørsmålet er når man kan få kjøpt – og utlevert – bil. En rekke av bilene som kommer neste år er det tross alt mulig å reservere, selv om det ikke er kjent når de skal vises frem i produksjonsutgave.

Hvor langt en elbil kan gå er vesentlig for de fleste som ser etter en bil som kan erstatte en fossilbil fullt og helt.

Hva som er akseptabelt kommer selvsagt an på hvilke behov man har. I mange tilfeller er det flere varianter av samme bil med ulike kombinasjoner av batteristørrelse og to- eller firehjulsdrift.

Om du for eksempel ofte kjører langt, og ikke har stort behov for firehjulstrekk, kan det både være mer rekkevidde og prisbesparelse i å velge en variant uten, men med stort batteri. Ford Mustang Mach-e leveres for eksempel med et lite batteri og bakhjulstrekk, med en inngangspris på 412.000 kroner, mens utgaven med stort batteri og firehjulstrekk koster fra 544.000 kroner.

Men trenden er ganske klar: Svært mange elbiler har nå batteri som gjør at rekkeviddeangsten begynner å bli et fjernt minne. I 2020 ble det åpnet flere hurtigladere enn noen gang. Om du trenger et lite påfyll mellom middag og ettermiddagsaktiviteter, er det for stadig flere enkelt å hente noen kilowattimer på en hurtiglader i nærheten.

Skal du på langtur mellom de store byene i landet er det nok fremdeles nødvendig med et ladestopp eller to på veien uansett. Med få unntak egner de fleste bilene som kommer i 2021 seg til slike reiser, i alle fall i teorien.

Gjennomsnittsrekkevidden på bilene i oversikten er 433 kilometer. Vi må ta forbehold om at noen av tallene er usikre, og at vi har listet opp tallene for modellvarianten med lengst rekkevidde.

Det er en viss usikkerhet knyttet til noen av bilene i oversikten, særlig de bilene som enda ikke er lansert i produksjonsutgave. Det kan tenkes at noen av disse, som Kias nye modell kun kjent som CV, glir over i 2022. Det er også vanskelig å få konkret informasjon om en del av de kinesiske modellene som kommer.

Det er heller ikke utenkelig at det vil komme enkelte flere modeller enn de som er med i oversikten. Det er blant annet uklart om kinesiske Aiways, som skal leveres i Tyskland i 2021, finner veien til Norge. I tillegg er det kjent at MGs stasjonsvogn 5 allerede er i salg i Storbritannia, men vi har ingen opplysninger om hvorvidt den skal lanseres i Norge.

Under ser du informasjon om modellene vi tror det er muligheter for å få se på veien i løpet av 2021.