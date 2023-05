Det har lenge blitt varslet kutt i samferdselssektoren. Krig, energikrise og historisk prisvekst fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til å varsle om trangere tider allerede i mai i fjor.

I det nye, reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram torsdag, ble det klart at regjeringen setter skipstunnelen på Stad på vent.

Samtidig får Fornebubanen i Oslo og Viken, bussveien på Nord-Jæren og metrobuss i Trondheim får redusert sine bevilgninger med til sammen 460 millioner.

Kuttene begrunnes lavere fremdrift enn forutsatt og redusert behov for midler i de aktuelle prosjektene.

Fornebubanen får 190 millioner mindre

– Det er ingen dramatikk i dette, sier Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør i Fornebubanen til TU.

Hun bekrefter at prosjektet har et redusert behov for statlig tilskudd i år. Årsaken er at Fornebubanen, som opprinnelig skulle stå klar i 2027, er utsatt til 2029.

Overføringene fra regjeringen reduseres med 190 millioner kroner i år, men disse blir hensyntatt i 2024, opplyser Fredriksen.

Må punge ut til Ryfast-søksmål

Nesten en like stor sum som kuttet til kollektivtransport-prosjektene, 400 millioner kroner, har regjeringen bevilget til å dekke utgifter til et søksmål.

Kostnadssmellen kommer etter at entreprenøren JV Implenia Stangeland saksøkte Samferdselsdepartementet om krav knyttet til grunnforhold under byggingen av Eiganestunnelen på Ryfast, og vant i lagmannsretten.

«Rekordhøy» satsing på vedlikehold

Riksveiene kommer også godt ut i det reviderte budsjettet. Regjeringen bevilger 1,2 milliarder kroner mer til vedlikehold på disse enn det som var tilfelle i høstens statsbudsjett.

– Denne regjeringen fører en ansvarlig veipolitikk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding der bevilgningen annonseres.

– Styrkingen vi nå foreslår vil bidra til en rekordhøy satsing på drift og vedlikehold, og viser at regjeringen prioriterer å ta vare på de veiene vi har.

Det understrekes at de 1,2 milliardene som nå bevilges, kommer i tillegg til styrkingen med en milliard i statsbudsjettet for 2023.

Det samlede budsjettet til drift og vedlikehold øker dermed fra 9,4 til 10,6 milliarder kroner.

Nygård: Vil kunne hindre forfallet på norske veier i år

Ifølge en rapport fra Rådgivende ingeniørers forening, ligger vedlikeholdsetterslepet på riks- fylkes- og kommunale veier på 2300 milliarder kroner fram til 2030.

Samferdselsminsteren mener at bevilgningen i et reviderte budsjettet nærmer seg et nivå der man vil kunne forhindre nytt forfall på norske veier i år.

Statens vegvesen vil prioritere vedlikeholdstiltak som kan startes opp i 2023, og pengene skal blant annet gå til dekklegging, bergsikring, drenering, vedlikehold av bru og tunnel, rekkverk, veiutstyr, elektro-, og trafikksikringstiltak.

Nygård har tidligere meddelt til TU at de store kuttene i samferdselssektoren først vil komme neste år, når ny Nasjonal transportplan for 2025-36 legges fram.