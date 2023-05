Skipstunnelen på Stad settes på vent

– Kostnadsanslagene for Stad skipstunnel har økt betydelig. På grunn av en krevende økonomisk situasjon er det viktig at vi har kontroll på kostnadene i prosjektet. Regjeringen vil derfor be Kystverket vurdere om det er mulig å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad, før vi vil komme tilbake til Stortinget i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Etter planen skulle Kystverket utlyse anbudskonkurranse for bygging av verdens første skipstunnel ved Stad. Interessen for å være med har vært stor.

Ap, Sp og SV har ble i budsjettforhandlingene i høst enige om at Stad skipstunnel skulle få 76 millioner kroner i oppstartsmidler over neste års statsbudsjett.

Byggetiden er estimert til fem år, og den foreløpige kostnadsrammen er på rundt 2,8 milliarder kroner.

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) orienterer imidlertid regjeringen om at Kystverket har utarbeidet en oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalyse som estimerer at styringsrammen (forventet kostnad) har økt fra 3.450 millioner kroner til 5652 millioner kroner (64 prosent) og kostnadsrammen fra 4.090 millioner kroner til 7132 millioner (74 prosent).