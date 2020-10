Video og podkast: Bli med når vi tester Volkswagens viktigste bil på mange tiår

Nylig testet vi ID.3, Volkswagens første elbil basert på deres dedikerte elbilplattform MEB.

Modellen er spennende i seg selv, men også i kraft av hvor viktig den er for en av verdens største bilprodusenter: Volkswagen har flere ganger understreket at de satser alt på en elektrisk fremtid.

3-tallet i ID.3 skal signalisere at dette er den tredje store milepælen i selskapets historie. De to andre er velkjente ikoner: Boble og Golf.

Lista er med andre ord lagt høyt for ID.3, noe vi også tar på alvor i første episode av Teknisk Sett: Elbil. Her har vi satt oss inn i ID.3 med mikrofoner og et 360-kamera, og dratt på tur.

ID.3 har fått mye skryt for lydisoleringen. I podcasten kan du selv høre og avgjøre hvor god isolasjonen er.

Du får inntrykkene, reaksjonene og frustrasjonene våre mens vi kjører bilen. Visste du forresten at taleassistenten i ID.3 bare kan én vits? Den er til gjengjeld middels god.

Mathias Klingenberg og Marius Valle snakker om ID.3 i Teknisk Sett: Elbil Foto: Eirik Helland Urke

Teknisk Sett: Elbil

I elbilutgaven av Teknisk Sett tar journalistene Marius Valle og Mathias Klingenberg opp aktuelle temaer, tester og trender innen en bransje med ellevill utvikling i Norge. Vi intervjuer eksperter, tester elbiler og lufter frustrasjoner i den elektriske hverdagen.

Vi legger ikke skjul på at vi er entusiastiske, og podkastens takhøyde skal langt overgå selv de høyeste (og minst aerodynamiske) elbilene.

Således er vi også svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.