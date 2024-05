Én ubåt kan senke åtte skip samtidig

Mannskapet her er klare på hvor mange nye ubåter Norge bør kjøpe. – Definitivt seks ubåter. Det er enormt mye forsikring for pengene, sier en av dem.

