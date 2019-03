Vi samler elbiltoppene i Oslo – og strømmer debattene direkte

For tredje gang arrangerer Teknisk Ukeblad Media Nordens største konferanse for elektrisk mobilitet - Nordic EV Summit - i samarbeid med Norsk Elbilforening, Nordic Energy Research og Sams. Torsdag og fredag denne uka samles 900 deltakere fra 37 land på The Hub i Oslo for å dele kunnskap og lære av hverandre.

I år er vi spesielt takknemlige for at H.K.H. Kronprins Haakon prioriterer å være til stede.

En ny debattarena

Nordic EV Summit skal være en møteplass for bransje, politikere og entusiaster, og vi som sitter i programkomiteen merker at pågangen øker fra år til år. Men her er det ikke mulig å kjøpe seg en plass på scenen:

TU Medias konferanser er redaksjonelt styrt – alle som får taletid får det fordi vi mener de har noe vesentlig å tilføre debatten. På konferansescenen ønsker vi å bygge videre på diskusjonene som ofte sparkes igang på tu.no.

Årets utgave er snart utsolgt, men som en service til våre lesere, ønsker vi å strømme mange av innslagene på tu.no. Så følg med torsdag og fredag.

På innsiden av Nissans designsenter: Slik blir en ny bil til

Elbiler i massemarkedet

Det internasjonale energibyrået anslår at vi vil ha så mange som 220 millioner elektriske biler i verden i 2030, og Nordic EV Summit 2019 fokuserer på fire hovedtemaer, som vi ønsker å belyse i et globalt perspektiv:

Produksjon: Når elbiler blir mainstream trenger vi flere modeller og kjappere leveranser for å møte etterspørselen. Hvordan skal industrien makte å leve opp til forventningene, samtidig som det skjer på bærekraftig vis?

Når elbiler blir mainstream trenger vi flere modeller og kjappere leveranser for å møte etterspørselen. Hvordan skal industrien makte å leve opp til forventningene, samtidig som det skjer på bærekraftig vis? Lading: Mangel på ladepunkter er i mange markeder en vesentlig barriere for elbilismens fremvekst. Hvordan vil industrien sikre god tilgang på lading i by og land? Hvordan blir den tekniske utviklingen? Hvordan skal vi sikre tilførsel av nok ren energi når biler, trucker, tog, fly og ferger går elektrisk?

Mangel på ladepunkter er i mange markeder en vesentlig barriere for elbilismens fremvekst. Hvordan vil industrien sikre god tilgang på lading i by og land? Hvordan blir den tekniske utviklingen? Hvordan skal vi sikre tilførsel av nok ren energi når biler, trucker, tog, fly og ferger går elektrisk? Forbrukerperspektivet: Hvem er dagens og morgendagens elbileiere? Hva er det som gjør at mange allerede velger elbiler, og hva stopper andre?

Hvem er dagens og morgendagens elbileiere? Hva er det som gjør at mange allerede velger elbiler, og hva stopper andre? Den norske modellen: Norge har verdens høyeste elbiltetthet, og prosentvis flest solgte. Det politiske målet er at kun elektriske nybiler skal selges etter 2025. Norge er et lite land, men den norske elbil-modellen vekker fortsatt internasjonal oppmerksomhet.

Men Nordic EV Summit handler ikke bare om biler: Elektrisk luftfart, ferger, anleggsmaskiner og tungtransport vil også bli grundig debattert.

Toppnavn på scenen

Ambisjonsnivået øker litt for hvert år, og etter hvert som konferansen blir mer etablert, velger flere av bransjens store profiler å rydde et par dager i kalenderen for å ta turen til Oslo.

Programmet inkluderer i år blant andre:

Jaguar Landrovers toppsjef Ralph Speth.

Byton-boss Carsten Breitfeld.

Porsche-direktør Barbara Vollert.

Nio-grunnlegger Lihong Qin.

Renault-direktør Eric Feunteun.

Tidligere Opel-sjef, nå Evolozcity-leder Karl-Thomas Neumann.

Amnestys generalsekretær Kumi Naidoo.

Ciceros forskningsdirektør Glen Peters.

Bloomberg-topp Colin McKerracher.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I alt skal 62 mennesker på scenen, og hele programmet finner du her.

Vi ser fram til gode debatter, og håper du vil klikke deg inn på vår videostrøm fra torsdag morgen. Detaljene rundt sendeplanen kommer vi tilbake til.