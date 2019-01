Teknologien som skal til for å levere et skip som kan frakte superkald, flytende hydrogen utvikles nå i Norge. Bunkringsskipet er som er som et lite tankfartøy, men spesialdesignet for å fylle drivstoffet direkte over i andre skip. Firkløveret Moss Maritime, DNV GL, Wilhelmsen og Equinor står bak utviklingen av konseptet.