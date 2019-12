Vegvesenet vil ikke si noe om hva som kan ha forårsaket steinraset på E18 – Her er TU-lesernes teorier

Fredag den 13. gikk det er svært steinras på E18 ved Larvik. Tidligere denne uken varslet Veidirektør Ingrid Dahl Hovland at hun vil ha en ekstern, uavhengig gjennomgang av raset, og lover første svar innen 15. februar.

Frem til det ønsker ikke Veidirektøren å si noe om hva Vegvesenet tror kan være årsaken til at de enorme steinblokkene raste ut over den to år gamle veien.

Til tross for at Vegvesenet ikke vil dele sine teorier, har det vært full fart i kommentarfeltet under tirsdagens sak her på tu.no.

Hva tror du er årsaken til raset? Kom med dine synspunkter i kommentarfeltet under artikkelen.

Mistenker naturkrefter

En leser, som ønsker å være anonym, forklarer raset som et naturfenomen.

«La vann og is jobbe i noen år, så klippes boltene av kreftene som oppstår. Her er det mange kubikk med fjell», skriver han.

Og legger til at det ut fra bildene han har sett fra stedet ikke er noe som tyder på at de som har boltet ikke har fulgt gjeldende regelverk når det kommer til sikring av låsesteinene nederst.

En annen leser sier han kan se noen tydelige slipper i fjellet i bakkant.

«Kanskje svakt fjell i foten også. Mulig at disse ikke har blitt oppdaget. Dermed så har det ikke blitt sikret godt nok. Kanskje burde det løse fjellet vært skutt bort eller satt noen skikkelig fjellanker», skriver han.

For stor belastning

Leseren får støtte av neste leser.

«Jeg har ikke funnet mye gode bilder, men av det jeg kan se på en video av rasstedet så ser det ut som om sleppet i fjellet går ned på skrå ut mot veien og at foten derfor blir veldig smal med den følge at det blir lite fjell igjen som understøtter fjellmassene lenger oppe», skriver han.

Og legger til:

«Til slutt har det blitt for stor belastning i foten og den har gitt etter og glidd ut mot veien med den følge at alt fjellet over også kom ned».

Andre lesere mistenker manglende kontroll av arbeidet som har blitt utført og billige løsninger. Det spekuleres også i om det har vært sprengningsarbeid i nærheten av raset den siste tiden. Teknisk Ukeblad har ikke klart å finne noen annen informasjon om dette.

Lover åpenhet rundt årsaken

Det er ikke bare Teknisk Ukeblad som får innspill fra ingeniører landet over med teorier om hva raset kan skyldes.

Både i andre medier og på sosiale medier spekuleres det i om sikringen av fjellet har vært for dårlig, om det har vært for kraftig kostnadsfokus i prosjektet eller om arbeidet ikke har vært godt nok kontrollert før åpningen av veien.

Vegvesenet ønsker ikke å kommentere noen teorier, men lover åpenhet rundt utredningen av hva som har skjedd.

– Vi ønsker å finne årsaken, og har ingenting å skjule, sier Vestfold-direktør Tore Kaurin i Statens vegvesen til Teknisk Ukeblad.