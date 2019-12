Så langt vil ikke Vegvesenet si noe om årsaken til raset på E18. Hva tror TUs lesere har skjedd?

Fredag kveld gikk det er svært steinras på E18 ved Larvik. Siden da har Statens Vegvesen jobbet på spreng for å åpne veien i tide til juletrafikken.

Men hva fikk de store steinblokkene til å rase ut i veien på en helt ny motorvei?

Teoriene i mediene har vært mange, men svarene fra Statens Vegvesen få.

Lengde på bolter

Da taket i Hanekleivtunnelen raste i 2007 viste det seg at boltene som holdt betongelementet var for korte, og det ble spekulert i om boltene var kuttet for å spare tid under byggingen av tunnelen.

Vestfold-direktør Tore Kaurin i Statens Vegvesen ønsker ikke å spekulere i om dette kan være tilfellet på E18 ved Larvik.

– Det vil jeg ikke gå inn på, sier han til Teknisk Ukeblad.

Kaurin ønsker heller ikke å informere om hvilken lengde bolter som skal være brukt i veiprosjektet, eller om dette samsvarer med kravene til sikringsbolter i nye veiprosjekter av denne typen i dag.

Setter i gang undersøkelse

Vegvesenet er tydelige på at det er gjort grundig kartlegging av både grunnforholdene under veien og på siden av veien før bygging av anlegget.

– Det er vi ikke i tvil om. Så vi lurer veldig på hvordan dette kunne skje og kommer til å lete med lys og lykte etter mulige årsaker til at dette har skjedd, sier Kaurin.

Akkurat når undersøkelsene vil sette i gang er han usikker på.

– Det viktigste arbeidet vårt akkurat nå er å få åpnet veien så fort som mulig, sier han.

Mener veien er trygg

På tross av at Vegvesenet ikke aner hva som er årsaken til at steinblokkene raste ut i veien, er Kaurin tydelig på at veien er trygg å ferdes på.

– Det er trygt å kjøre på E18. Det er en større sjanse for å utsettes for en trafikkulykke enn nok et ras, sier han.

Og legger til at det ikke er noen større risiko for ras på E18, enn det er på andre veier, andre steder i landet.

Varsler ekstern gjennomgang av raset

Tirsdag ettermiddag varsler Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland at hun vil ha en ekstern, uavhengig gjennomgang av raset ved E18. Et hurtigarbeidende ekspertutvalg er nedsatt og skal levere en foreløpig rapport innen 15. februar.

– Dette er en alvorlig hendelse som det er helt nødvendig å gå grundig inn i. Jeg vil derfor ha en objektiv og faglig solid gjennomgang av hele sakskomplekset, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hun stiller spørsmål ved hvordan dette kunne skje og sier målsettingen er å få frem alle fakta for å belyse saken og lære for fremtiden.

– Vi må finne ut om regelverket er fulgt. Dette er en alvorlig hendelse som vi skal komme til bunns i, sier Hovland.

Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU vil lede ekspertutvalget, som også vil bestå av Eivind Okstad (Sintef), Vidar Kveldsvik (NGI), Anders Beitnes (Beitnes Consulting) og Øystein Nordgulen (NGU).

Siden Vegvesenet ikke har noen teorier å dele, ønsker vi i Teknisk Ukeblad innspill fra leserne våre. Hva tror dere kan være årsaken til det enorme steinraset langs veien som stod ferdig i 2017? Skriv din teori i kommentarfeltet under: