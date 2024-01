Fra tirsdag ettermiddag og fram til onsdag ettermiddag er det ventet store mengder snø på Sør- og Østlandet. Det kan gi betydelige utfordringer på jernbanen, melder Bane Nor på sine hjemmesider.

– Vi forventer at dette blir en stor utfordring for jernbanen i Vestfold og på deler av Østlandet. Det skal komme mye snø, og den må ryddes vekk fra skinnegangen. Snø og is øker samtidig risikoen for feil på sporveksler, og kan føre til forsinkelser og innstillinger av togavganger, sier Lars Berge, områdedirektør i Bane Nor i en pressemelding.

Kalt inn ekstra mannskap

Berge forteller at Bane Nor har kalt inn ekstra bemanning for å håndtere snøkaoset.

– Vi har kalt inn ekstra folk for å holde jernbanen åpen, i møte med det kraftige snøfallet. Alle som har fri har blitt spurt om de kan delta i arbeidet onsdag og natt til torsdag. Vi setter inn ansatte som normalt jobber med andre oppgaver til å hjelpe til med snørydding, er i dialog med våre entreprenører, og gjør klar vår maskinpark til innsats, sier han.

Og oppfordrer reisende til å følge med i NÅ-appen, og på Vys nettside og app.

Ber reisende beregne god tid

Bane Nor er ikke alene om å frykte følgene av onsdagens snøvær.

I Oslo og Akershus melder Ruter at trafikken foreløpig går omtrent som normalt. Enkelte avganger på trikk 11 og 12 kjøres med buss, men det er på grunn av vognmangel og har ikke noe med været å gjøre.

– Det er jo meldt mye snø utover dagen, og det kan fort føre til forsinkelser. Så skal man ut og reise bør man beregne god tid, sier pressevakt Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til NTB.

Det samme melder Vy.

– Avhengig av hvordan værsituasjonen utvikler seg er det stor risiko for forsinkelser og innstillinger, melder de i en pressemelding på sine nettsider.

Selskapet har allerede i forkant av snøen besluttet å innstille en del rushtidsavganger for å sikre forutsigbarhet for kundene resten av uken, skriver de.

Store utfordringer på veiene

De store snømengdene skaper også trøbbel for bilister.

NTB meldte tidlig onsdag morgen om en trafikkulykke på E18 i Horten, der tre biler skal ha kollidert.

I tillegg til dette har en buss veltet i Alver, etter å ha kjørt utfor veien.

– Det har kommet veldig mye snø på kort tid både i Agder og i Vestfold. Vi har alt tilgjengelig mannskap ute, men det tar tid å rydde. Det er også mye snø på de større hovedveiene. Vi må oppfordre bilister til å ta det med ro, beregne ekstra god tid og kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Anniken Island ved Vegtrafikksentralen sør til NTB.