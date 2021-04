Uvanlig motorslitasje bekymrer: Nederland setter sine F-35A på bakken

Nederland har satt ni F-35A på bakken som et føre-var-tiltak.

Dette skjer etter at det nederlandske luftforsvaret har funnet unormal motorslitasje på tre av F135-motorene.

Kun nederlandske fly

Teorien er at dette skyldes banedekket på Leeuwarden flystasjon, kommer det fram i ei pressemelding fra det nederlandske forsvarsdepartementet torsdag formiddag.

Der kommer det også fram at det så langt ser ut til omfatte nederlandske fly, slik at den globale flåten på rundt 600 F-35 kan operere som normalt.

Men mens saken undersøkes nærmere, settes altså de ni flyene de har i hjemlandet på bakken for sikkerhets skyld.

I meldinga skriver de at de ikke har hatt lignende problemer med F-16 på Leeuwarden-basen, og antyder at det kan skyldes at det blåses opp mer grus når F-35 takser.

17 fly levert

Nederland har så langt mottatt 17 F-35A av de 46 flyene de skal ha. Åtte av dem befinner seg i USA: To testfly som er stasjonert på flybasen Edwards i California og seks treningsfly som er stasjonert sammen med blant annet ti norske fly på Luke i Arizona.

Koninklijke Luchtmachts første F-35, AN-1, fløy første gang 6. august 2012 og besøkte hjemlandet første gang våren 2016, i forbindelse med støytesting.

Slik så AN-9 ut etter første landing på Leeuwarden for halvannet år siden. Foto: Pro Shots Photo Agency

Det første av flyene som er stasjonert på Leeuwarden nordvest i Nederland ankom 31. oktober 2019 på en småflau seremoni:

Etter en høytidelig innflyging, der nyflyet AN-9 fikk selskap av tre forgjengere, en Spitfire, en Hawker Hunter og en F-16, oppsto uhellet etter landing. I stedet for å motta vannsalutt, endte det nye jagerflyet opp med en langt mindre verdig skumlegging.

Nederland skal etter planen oppnå første operative evne (IOC) i løpet av 2021. Den andre basen, Volkel, ligger sørøst i landet og skvadronen der blir etter planen satt opp med F-35 i 2023.

Nederlands åtte fly i USA ble bygget i Fort Worth i Texas, mens resten er bygget på Cameri-fabrikken like sør for Malpensa lufthavn ved Milano. Dette betegnes som et Faco-anlegg («Final Assembly and Check Out») som eies av den italienske staten og drives av Leonardo i samarbeid med Lockheed Martin.