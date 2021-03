Motorfeil på flere F-16 gjør at Belgia setter hele flåten på bakken – Norge er også varslet

Den 11. februar måtte et belgisk F-16 lande umiddelbart etter avgang fra flybasen Florennes, cirka 70 kilometer sør for Brussel.

Ifølge det belgiske luftforsvaret oppsto det under takeoff det som kalles «nozzle burn through» der et fragment smeltet og bidro til at flere deler bakerst i motoren løsnet og ble spyttet ut gjennom den høye temperaturen.

Hendelsen endte godt, men undersøkelsen som har pågått i nesten en måned har nå avdekket at samme iboende feil finnes på flere av de belgiske F100-motorene.

Midlertidig på bakken

Nå har det belgiske luftforsvaret, i samråd med flyprodusenten Lockheed Martin og motorprodusenten Pratt & Whitney, satt hele F-16-flåten på bakken midlertidig i påvente av sjekk og utbedringer, opplyser de i en pressemelding.

Der kommer det fram at de gjennom undersøkelsen har holdt de øvrige nasjonene i EPAF-samarbeidet informert og at det undersøkes om flere F-16-nasjoner har det samme problemet med sine F-100-motorer.

Motorfeilen oppsto rett etter avgang her fra Florennes, og det lyktes flygeren å lande F-16-flyet umiddelbart. Foto: Det belgiske luftforsvaret

EPAF står for «European Participating Air Forces» og består av Norge, Danmark, Nederland, Belgia og Portugal.

Teknisk Ukeblad venter på svar fra Luftforsvaret om hva slags tiltak som eventuelt er gjort eller skal gjøres på de norske F-16-flyene som i dag brukes av 331 skvadron i Bodø.

Planen er å holde 28 fly operative ut dette året fram til F-35A overtar Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») fra Evenes.

Patria-verksted

Motoren på det aktuelle F-16-flyet er sendt til vedlikeholdspartneren Patria BEC som for snart to år siden kjøpte dette verkstedet i Herstal utenfor Liege i Belgia.

Det belgiske forsvaret har i dag har 54 operative F-16 OCU («Operational Capability Upgrade») – en oppgradering som blant annet omfattet digital motorstyring på motorene (F100-220E).

Belgia anslår at det vil brukes fem arbeidsdager per motor, og påpeker samtidig at dårlig deletilgang skaper utfordringer.

Finske Patria overtok BEC fra daværende AIM Norway som sin tur hadde kjøpt BEC fra Pratt & Whitney i juni 2016. I dag er AIM kjent som Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) etter at nettopp Patria og Kongsberg Defense & Aerospace kjøpte selskapet fra den norske stat sent i 2018.

Først i Europa

Da det belgiske luftforsvaret mottok sitt første F-16 i januar 1979, var det som første ikke-amerikanske flyvåpen, og dette var dessuten det første F-16-flyet bygget utenfor USA.

Belgia bygde blant annet sine egne og danskenes fly hos Societe Anonyme Belge de Constructions Aeronautiques (SABCA), på samme måte som Fokker i Nederland sto for sluttmonteringen av deres og Norges F-16.

222 av de rundt 4.600 produserte F-16-flyene rullet ut av SABCA-fabrikken i Charleroi, der det fortsatt utføres vedlikehold på amerikanske, nederlandske, belgiske og danske fly. I dag finnes det i underkant av tre tusen operative F-16 rundt om i verden, ifølge F-16.net som holder en god oversikt.

Også Belgia skal etter hvert erstatte F-16 med 34 F-35A som de har bestilt gjennom FMS («Foreign military sales»). Etter planen skal de første flyene ankomme Florennes mot slutten av 2024.