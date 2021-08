USA har vært kunde i 14 år: Kjemper om våpenstasjon-kontrakt verdt 13 milliarder kroner

Tirsdag omtalte Teknisk Ukeblad at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og partneren General Dynamics Land Systems (GDLS) i sommer ble vraket i konkurransen om å levere hundrevis av nye ubemannede kanontårn til den amerikanske hærens pansrede personellkjøretøy.

Men det er sjelden langt mellom forsvarsanskaffelsene i USA. Nå byr det seg en ny mulighet for KDA i en enda større konkurranse, når den amerikanske hæren nok en gang skal handle inn store mengder fjernstyrte våpenstasjoner.

Det er det såkalte Crows-programmet («Common Remotely Operating Weapon Station») som igjen skal utvides kraftig.

Det sier seg selv at KDA vil være en sterk kandidat i en slik konkurranse, all den tid selskapet har levert over 17.000 Protector-våpenstasjoner til dette programmet siden 2007.

Halvannen milliard dollar

Army contracting command ved Picatinny Arsenal i New Jersey kunngjorde anbudskonkurransen 23. august og leverandørene har tre måneder på seg til å levere inn tilbud.

Dette er en såkalt IDIQ-kontrakt («Indefinite Delivery/Indefinite Quantity») som går over fem år. Rammeavtalen kan ha en verdi på inntil 1,498 milliarder dollar, tilsvarende over 13 milliarder kroner.

I utlysninga kommer det fram at det behøves leveranser for å møte dagens og kommende behov, eksempelvis produksjon av lavprofilversjon av Crows-systemet, som er modifisert for å forbedre førerens sikt på M1A2 Abrams-stridsvogene, maritime versjoner for US Navy (Mk50) og marinekorpset (ARWS), samt oppgradering av de eldste våpenstasjonene som sitter på Stryker PPK.

KDA har levert til Crows-programmet i 14 år. I september 2018 ble selskapet tildelt den tredje femårsperioden med en IDIQ-kontrakt verdt 498 millioner dollar.

Men det gikk kun to og et halvt år før rammen var brukt opp, og i mai i år ble den utvidet med nye 498 millioner dollar, rundt 4,4 milliarder kroner.

Lavprofil Protector RWS på en M1A2 SEP V2 Abrams-stridsvogn tilhørende 3rd Squadron, 16th Calvary Regiment på skytefeltet ved Fort Benning i Georgia i juli. Foto: Staff Sgt. Austin Berner

Det er ikke bare amerikanernes behov for RWS som øker trykket på Crows-programmet. Det er også slik at mye utstyr som selges gjennom FMS («Foreign Military Sales») leveres med våpenstasjoner. Eksempelvis Oshkosh JLTV-feltvogner til Litauen, Nord-Makedonia, Romania og Slovenia, samt på oppgraderte M1A2T Abrams-stridsvogner til Taiwan.

Videreutvikling

– Denne utvidelsen av rammeavtalen med US Army for leveranse av fjernstyrte våpenstasjoner bekrefter vår verdensledende posisjon globalt, sa konsernsjef Geir Håøy da han i forrige måned la fram resultatet for andre kvartal der KDA økte inntektene med 22 prosent sammenlignet med 2020.

Protector-brukere Det er per i dag 26 nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta i bruk Kongsberg Protector fjernstyrt våpenstasjon («remote weapon station», RWS). Disse er: Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Indonesia, Irland, Kroatia, Kuwait, Litauen, Luxembourg, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyskland og USA.

Teknisk Ukeblad har så langt ikke fått noen kommentar fra KDA angående den ferske Crows-utlysningen.

KDA opplyste i mai at utvidelsen i tillegg til leveranse av flere systemer bidrar til utvikling av nye operative konsepter og løsninger i samarbeid med den amerikanske kunden.

Et eksempel på dette, er den nyeste versjonen av Protector, som er under utvikling for US Marine Corps. Den benytter en 30-millimeter maskinkanon (XM 914 som skyter «kort 30») kombinert med Stinger-missiler og er tiltenkt en kampluftvernrolle i marinekorpsets såkalte «Marine Air Defense Integrated System» (MADIS).

Serieproduksjonen skal etter planen starte mot slutten av dette året. I tillegg har den amerikanske hæren et program som heter «Light Reconnaissance Vehicle» (LRV) hvor den samme våpenstasjonen er tiltenkt.

Flesteparten av Protector-stasjonene er produsert av Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown rett øst for Pittsburgh i Pennsylvania.

I overkant av 17.000 Protector RWS har gått fra denne fabrikken og inn i Crows-programmet siden 2007. I løpet av dette året vil våpenstasjonene, som nå heter RS2, RS4 og RS6, passere 21.000 produserte eksemplarer fordelt på 26 brukernasjoner (se faktaboks).

KDA har ei stund jobbet med en større oppgradering av elektronikk og software på både fjernstyrte våpenstasjoner og tårn (RS/RT). For to måneder siden opplyste selskapet at de var i avsluttende fase med kvalifisering av disse oppgraderingene.

Danmark, Canada, Tyskland og Storbritannia er blant de store kundene som vil få den oppgraderte utgaven av RS4 der leveransene starter opp nå i høst.