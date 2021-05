USA har kjøpt norske droner for 700 millioner kroner: Bestiller flere Black Hornet

For tre år siden gikk norske FLIR Unmanned Aerial Systems AS seirende ut av første fase av det amerikanske programmet «Soldier Borne Sensor» (SBS) med tredje generasjon av den såkalte nanodronen Black Hornet.

Den gang ble det spådd at dette ville ha stor betydning for selskapet som før oppkjøpet var kjent som Prox Dynamics.

Det har vist seg å holde stikk:

Skal leveres snart

FLIR melder tirsdag at de har inngått en ny kontrakt med den amerikanske hæren verdt 15,4 millioner dollar.

Totalt har US Army gjennom SBS-programmet nå bestilt Black Hornet-droner for over 85 millioner dollar, tilsvarende cirka 700 millioner kroner.

Utviklinga av Black Hornet startet i 2007 og den ble tatt i operativ bruk første gang av den britiske hæren i Afghanistan i 2012. Tredje generasjon ble lansert i 2018 og først tatt i bruk av Australia.

Siden har Black Hornet 3 gått til topps i konkurranser hos forsvarene i blant annet USA, Frankrike og Storbritannia. Mer enn 40 nasjoner anskaffet droner fra selskapet som har utviklingsavdeling på Hvalstad i Asker og produksjon på Eggemoen i Ringerike kommune.

Black Hornet er så langt levert i mer enn tolv tusen eksemplarer.

Leveransene av de sist bestilte dronene skal starte i løpet av sommeren, opplyser FLIR i ei pressemelding.

Oppkjøp

For fire og et halvt år siden ble daværende Prox Dynamics solgt til amerikanske FLIR Systems for 1,1 milliarder kroner.

Tidligere i 2021 var det FLIRs tur til å bli solgt. Kjøperen er amerikanske Teledyne som overtar selskapet for åtte milliarder dollar, som tilsvarer rundt 70 milliarder kroner. De vil operere som uavhengige selskaper fram til transaksjonen gjennomføres.

FLIR Systems er verdens største produsent av termiske kameraer og tilhørende komponenter. Selskapet ble grunnlagt i 1978 og tok navnet etter akronymet «Forward looking infrared» som gjerne brukes om elektrooptiske/termiske EO/IR-kameraer fra alle slags leverandører.

I forbindelse med overtakelsen som ble kjent i januar, ble det samtidig pekt på at virksomheten i Norge en viktig del av FLIRs strategi innen «Unmanned Systems and Integrated Solutions», det vil si autonome systemer.

Teledynes virksomhet innen autonome systemer fokuserer på undervannsteknologi. Dette passer godt sammen med FLIRs virksomhet innen autonome systemer som omfatter bakkesystemer og droner, det vil si det norske datterselskapet.