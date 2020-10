Hemmelig dronekjøp for 163 millioner kroner – Forsvaret gjorde ikke noe galt

I 2018 brukte Forsvarsmateriell cirka 163 millioner kroner på å kjøpe inn droner (UAS) for rekognosering, overvåkning og forbedret situasjonsforståelse for soldater på bakkenivå.

Anskaffelsen ble ikke kunngjort. I stedet ble dronene bestilt fra amerikanske Aerovironment via amerikanske myndigheter uten anbudskonkurranse.

Ulovlig direkte anskaffelse, protesterte norsk dronebransje og klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Her nådde de ikke fram. Forsvaret hadde hjemmel i regelverket for å kjøpe inn forsvarsmateriell på denne måten, ifølge klagenemndas avgjørelse fra september.

Kofa konkluderte med at Forsvarsmateriell (FMA) ikke har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse da den var unntatt regelverket i medhold av forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser § 1-3 (2) bokstav h, fordi dette var en kontrakt som en stat tildelte en annen stat.

Dronene ble kjøpt gjennom det amerikanske programmet «Foreign Military Sales» (FMS), det vil si at amerikanske myndigheter gikk til leverandøren på Norges vegne.

Offenliggjort av USA

Dronene ble kjøpt inn som et delprosjekt i Hærens største enkeltinvestering anskaffelse noen gang, nemlig Kampvognprosjektet som handlet om oppgradering og nyanskaffelse av 144 CV90 stormpanservogner for rundt ti milliarder kroner.

Teknisk Ukeblad besøkte «droneskvadronen» på Rygge på senhøsten 2015. Da fikk vi vite at Luftforsvarets flytaktiske skole (LFTS) hadde hatt Puma og Wasp fra Aerovironment til testing siden 2014. De ble beskrevet som aktuelle kandidater til å overta for RQ-11 Raven, fra samme produsent, som begynte å bli avleggs.

Raven ble tatt i bruk i 2011 som Forsvarets første operative drone av de norske styrkene som på den tida befant seg i Afghanistan. Senere har også den norskproduserte nanodronen Black Hornet blitt tatt i bruk.

– I forbindelse med UAV i tilknytning til kampvognprosjektet har FLO nå startet en prosess mot amerikanske myndigheter for å anskaffe ubemannede fly. Tidspunkt for kontrakt vil komme som en naturlig del av den prosess som nå er igangsatt, uttalte det som i dag er Forsvarsmateriell i desember 2015.

Ifølge Kofa sendte sendte den norske ambassaden i Washington D.C. 21. desember 2015 et brev til det amerikanske forsvarsdepartementet, et såkalt «Letter of Request for Price and Availability» der de ba om muligheten for kjøp gjennom FMS.

Etter en del korrespondanse mellom norske og amerikanske myndigheter gikk det to år før USA oversendte et endelig tilbud på UAS 19. desember 2017. Kontrakten med Forsvarsmateriell ble inngått 10. januar 2018.

Det gikk imidlertid sju måneder før kontrakten ble meldt, i juli 2018. Offentliggjøringa ble gjort av det amerikanske forsvarsdepartementet, ikke det norske. Ifølge US DoD var kontrakten verdt 17,6 millioner dollar, tilsvarende 163 millioner kroner med dagens kronekurs.

Her kommer det fram at avtalen gjelder droner av typen RQ-20B Puma AE II og RQ-12A Wasp Block IV, samt Digital Data Link M1, opplæring og støtte. Ifølge Kofa har Forsvaret anskaffet 36 systemer.

En Puma AE og en Wasp AE under en demonstrasjon på Rygge i juni 2020. Foto: Maria Kristin Tetlie / Forsvaret

UAS Norway klaget

Norsk forening for ubemannede luftfartøy, en interesseorganisasjon som også er kjent som UAS Norway, klaget dronekjøpet inn for Kofa i august 2019. De mener at den nevnte forskriften ikke kan anvendes fordi hverken dronene eller totalsystemet ifølge dem er materiell som er spesielt utformet eller tilpasset militært bruk.

Det mener derimot Kofa at det ikke er tvil om. Klagenemnda påpeker at dronene produseres med innebygde militære komponenter. I tillegg omfatter anskaffelsen teknisk bistand fra amerikanske myndigheter på et militært fagområde, samt tilhørende militær trening og kvalitetssikringstjenester. Dessuten er bruksområdet for sensorpakken rekognosering, overvåkning, deteksjon og målidentifisering, altså militær bruk.

UAS Norway mener også at FMA ikke har dokumentert at det var nødvendig å benytte seg av FMS-programmet for å oppnå formålet med anskaffelsen. Ei heller at det er dokumentert at interoperabilitet ikke kunne oppnås ved ettermontering av gps- og anti-jammeutstyr på droner kjøpt gjennom en alminnelig anskaffelsesprosedyre.

Kofa mener derimot at FMA har levd opp til disse kravene i sin redegjørelse om at nasjonal sikkerhet og interoperabilitet med allierte styrker hadde avgjørende betydning for valg av UAS og anskaffelsesmetode.

– Anskaffelsen omfatter teknologi spesialutviklet for militært bruk som er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner, og klagenemnda forstår det slik at disse komponentene derfor ikke kunne anskaffes på annen måte enn gjennom FMS-programmet. Innklagede har videre forklart at anskaffelsen av et totalsystem – sammenlignet med et egenkomponert system – var betydelig risikoreduserende med tanke på sikkerhet i militære operasjoner og ulike tekniske og forvaltningsmessige godkjenningsprosesser, skriver Kofa.

Glemte gjenkjøp

Dronekjøpet ble altså gjort uten konkurranse. I tillegg kom det i UAS Norways eget magasin vinteren 2019 fram at anskaffelsen også ble gjort uten at Norge krevde gjenkjøp. FMA skyldte på rutinesvikt på amerikansk side for at dette ikke skjedde.

Resultatet er altså at norsk industri gått glipp av arbeid til samme verdi som anskaffelsesverdien. Et annet poeng er at Forsvaret her unnlot å bruke en såpass stor kontrakt til å utvikle norsk droneindustri.

RQ-20 Puma er mye brukt av amerikanske styrker. Her er en drone i ferd med å sendes opp under et oppdrag i Persiabukta i mai 2020. Foto: Cpl. Gary Jayne III

Forsvarsmateriells forgjenger Flo luftkapasiteter fikk i 2015 en anbefaling fra Hærstaben om å anskaffe Puma AE-droner gjennom FMS-programmet. Det ble argumentert med at Forsvaret har og vil i alliansesammenheng også i fremtiden ha et relativt lite UAS-miljø, og at Forsvarets ressurser ved anskaffelse av systemer og oppfølging av disse i driftsfasen må holdes på et minimum der det er mulig.

Puma er i utstrakt bruk av amerikanske styrker, og slik kunne Norge nyte godt av allerede etablerte prosedyrer, operative konsepter, tekniske understøttelse og logistikksystem.

Med et egenkomponert system ville det vært en risiko for at systemet ikke kunne kobles sammen med andre alliertes systemer, eller at allierte ville motsatt seg en slik teknisk sammenkobling, ble det hevdet. FMAs vurdering var at en prosess knyttet til et egenkomponert system ville vært ressurskrevende og preget av mange usikkerhetsmomenter.

Dårlig erfaring fra Raven

Hærstabens anbefaling om å kjøpe Puma AE gjennom FMS-programmet handlet om å oppnå hovedmålsettingene på operativ side ved at en stor aktør ivaretar videre utvikling av systemet.

Alternativet var at Forsvaret med et lite antall systemer må bære hovedansvaret mot produsent. Forsvaret hadde med Raven-dronen erfart at det tidvis har vært utfordrende å få frigitt reservedeler og lignende til militære produkter gjennom det amerikanske tollsystemet. En FMS-avtale gjør denne prosessen mer smidig ved at leveransene er forhåndsgodkjent fra relevant amerikansk myndighet.

Norsk industri har vært på andre sida av bordet i flere FMS-handler. Det gjelder for eksempel i noen kjøp av luftvernet Nasams og våpenstasjonene Protector fra Kongsberg Defence & Aerospace, der kjøpernasjonen har anskaffet dette fra amerikanske myndigheter som igjen har kjøpt det fra Kongsbergs amerikanske partner Raytheon.

Det ferskeste eksempelet på dette er at Romania for ei uke siden fikk godkjenning til å kjøpe kongsbergmissilet NSM til kystforsvar gjennom FMS.