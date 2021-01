Gigantoppkjøp: Den norske droneprodusenten har nok en gang fått nye eiere

For fire år siden ble den suksessrike norske droneprodusenten Prox Dynamics, kjent for nanodronen Black Hornet, solgt til amerikanske FLIR Systems for 1,1 milliarder kroner.

Nå er det FLIRs tur til å selges. Kjøperen er amerikanske Teledyne som overtar selskapet for åtte milliarder dollar, som tilsvarer rundt 70 milliarder kroner.

De vil operere som uavhengige selskaper fram til transaksjonen gjennomføres, trolig i midten av dette året.

Christian Fekete, direktør for FLIR Unmanned Aerial Systems AS, sier dette vil ha liten påvirkning på den norske virksomheten.

De er i dag nærmere 200 ansatte på Hvalstad og Eggemoen og eksporterer Black Hornet til over 40 land.

Utfyller hverandre

FLIR Systems er verdens største produsent av termiske kameraer og tilhørende komponenter. Selskapet ble grunnlagt i 1978 og tok navnet etter akronymet «Forward looking infrared» som gjerne brukes om elektrooptiske/termiske EO/IR-kameraer fra alle slags leverandører.

Teledyne-sjef Robert Mehrabian påpeker at de og FLIR har relativt like forretningsmodeller, der de utvikler og leverer sensorer, kameraer og sensorsystemer.

– Imidlertid er våre sensorer og produkter svært komplementære med minimal overlapping ettersom de er basert på forskjellige halvlederteknologier for ulike bølgelengder, uttaler Mehrabian i meldinga som gikk ut mandag.

Der kommer det fram at også FLIR har svært tro på mulighetene som byr seg ved å komme inn under Teledyne.

– Virksomheten i Norge en viktig del av FLIRs strategi innen «Unmanned Systems and Integrated Solutions», det vil si autonome systemer. Teledynes virksomhet innen autonome systemer fokuserer på undervannsteknologi. Dette passer godt sammen med FLIRs virksomhet innen autonome systemer som omfatter bakkesystemer og droner, det vil si oss i Norge, skriver Feteke i en epost til Teknisk Ukeblad.

Da daværende Prox Dynamics ble solgt i november 2016, uttalte FLIR Systems-sjefen til Teknisk Ukeblad at dette markerte starten på en ny satsing innenfor flygende sensorer. Siden utvidet FLIR porteføljen ytterligere ved å kjøpe opp flere andre produsenter av droner i ulike kategorier.

Det de skaffet seg i Norge, var tilgang til militærdroner av det minste slaget og som er spydspissen i det som betegnes som et «personlig rekognoseringssystem» (PRS) for soldater.

– V har en unik markedsposisjon med Black Hornet som er underlagt norsk eksportkontroll. Vår ambisjon i Norge er å fortsette med utvikling, produksjon og markedsføring av nye dronebaserte kapasiteter fremover, uttaler den norske FLIR-sjefen.

Gjennombrudd i 2019

Utviklinga av det som ble hetende PD-100 Black Hornet startet i 2007. I 2010 var en fungerende prototyp ferdig, og allerede året etter ble den operativ. Ikke så lenge etter tok britiske styrker med seg det nye verktøyet til Afghanistan og dronen fikk kjapt merkelappen «game changer».

PD-100-systemet fikk en midtlivsoppdatering i 2014, samtidig med at en ny nattversjon ble klar. Tredje generasjon ble lansert i 2018 og først tatt i bruk av Australia. Det virkelige gjennombruddet kom i 2019 da Black Hornet 3 gikk til topps i konkurranser hos forsvarene i USA, Frankrike og Storbritannia.

Nå er det altså mer enn 40 nasjoner som har anskaffet systemer fra selskapet som har utviklingsavdeling på Hvalstad i Asker og produksjon på Eggemoen i Ringerike kommune.

BH3 veier 33 gram, mens totalvekta for bakkestasjon, kontroller, skjerm og to droner er 1,3 kilo. Dronen kan fly opp til to kilometer fra bakkestasjonen og har 25 minutters utholdenhet.

Dronesystemet er i kontinuerlig utvikling. Eksempelvis ble Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i fjor første kunde av Black Hornet «Vehicle Reconnaissance System» (VRS). Dette er i utgangspunktet en kjøretøybasert uav-løsning, der dronene blant annet kan bidra til økt situasjonsforståelse for dem som sitter i kjøretøyet og med måldata. FFI har kjøpt inn systemet til deres pågående prosjekt med å utvikle framtidas baseforsvar.