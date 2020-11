Sandnes-selskap skal levere Lockheed Martin-droner til Forsvaret

Det norske forsvaret har 28 F-35A fra Lockheed Martin. Nå kjøper de nye luftfarkoster fra samme produsent.

Denne gang er det ikke snakk om kampfly, men militære minidroner på 2 kg som skal leveres av norske Nordic Unmanned.

Selskapet er nettopp blitt tildelt en dronekontrakt med Forsvarsmateriell verdt 40 millioner kroner pluss moms.

Eksportmuligheter

Ifølge Nordic Unmanned er dette en av de største militære minidrone-kontraktene i Europa i år. Derfor er det kanskje ikke så rart at direktør Knut Roar Wiig betegner dette som en svært viktig avtale for dem.

– Vi har hatt en plan lenge for å bli leverandør for Forsvarsmateriell i et langt perspektiv. Vi er veldig fornøyd med å ha vunnet den første åpne konkurransen, og ser muligheter for videre samarbeid i Norge og eksportmuligheter, sier Wiig til Teknisk Ukeblad.

Avtalen med det norske forsvaret kan være en god referanse å ha med til andre konkurranser som Nordic Unmanned deltar i for tida. Selskapet har hovedkontor i Sandnes i tillegg til kontorer i Oslo og Frankfurt.

Nordic Unmanned-gründer Knut Roar Wiig. Bilde: Ina Steen Andersen

Rammeavtalen har tre års varighet med mulighet for 2+2 års forlengelse. I prekvalifiseringsdokumentene fra Forsvarsmateriell (FMA) for VTOL UAS (P1512) fra i fjor sommer, kommer det fram at FMA regner med å bestille ti systemer i første avrop, trolig i løpet av noen måneder, og totalt 20-30 systemer etter hvert.

Formålet med dronene er ISR (etterretning, overvåking og oppklaring). Det er FMA maritime kapasiteter som står for kjøpet, men rammekontrakten vil være tilgjengelig for hele Forsvaret og Justisdepartementet.

Her vil Nordic Unmanned være systemintegrator og levere opplæring og støtte i hele systemets levetid.

Indago 3

Når det gjelder samarbeidet med Lockheed Martin, har det vart i over fire år. Den amerikanske forsvarsgiganten er underleverandør i denne kontrakten. I tillegg til Indago 3-droner, leverer Lockheed Martin den optiske/termiske sensoren. En annen underleverandør er Radionor Communications AS.

Nordic Unmanned skal levere Lockheed Martin Indago 3-droner, inkludert levetidsstøtte, til det norske forsvaret. Foto: Nordic Unmanned

– Det er ønskelig for oss å ha med flest mulig norske underleverandører. Radionor er en viktig del av det norske drone-økosystemet, påpeker Wiig.

Nordic Unmanned beskriver Indago 3 som verdensledende uav-teknologi.

– Dette er en lett ISR-plattform som krever lite plass for å ta av og lande. Dronen kan enkelt fraktes med bil, båt og helikopter. Den er kjapp å sette opp og kan være i lufta på to minutter. Der har den en utholdenhet på 45 minutter og er tilpasset det norske operasjonsmiljøet, det vil si at den tåler mye vind, regn og lave temperaturer, opplyser Wiig.

Dronen har en marsjhastighet på 25 knop og en topphastighet på 40 knop, en rekkevidde på cirka 10 kilometer og tåler temperaturer mellom minus 34 og pluss 49 grader celsius.