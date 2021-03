Kinesisk kopi? Drone mistenkelig lik norske Black Hornet vist fram på våpenmesse i Abu Dhabi

Det er rundt 14 år siden utviklinga av den knøttlille dronen Black Hornet startet opp i det som da het Prox Dynamics og nå heter FLIR Unmanned Aerial Systems AS.

Siden den gang har mer enn 40 nasjoner anskaffet Black Hornet-systemer fra selskapet som har utviklingsavdeling på Hvalstad i Asker og produksjon på Eggemoen i Ringerike kommune.

I slutten av februar var representanter fra FLIR på våpenmessa Idex for å promotere blant annet Black Hornet som er spydspissen i det som betegnes som et «personlig rekognoseringssystem» (PRS) for soldater.

På samme messe, som arrangeres hvert andre år i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, ble en til forveksling lik drone demonstrert – på en kinesisk stand.

Kinesisk industri var representert på Idex med blant annet med en nanodrone kalt «Kolibri» som framstår som en kopi av Black Hornet, både i utforming, størrelse og kapasitet.

Saken ble først omtalt av det kinesiske dronenettstedet Kanzhaji og er senere plukket opp av flere andre medier.

Ifølge Kanzhaji, og her må vi ta forbehold om presisjonsnivået på googleoversettelsen, er ytelsene på papiret på nivå med Black Hornet.

Hevder den vakte oppsikt på messa

Også Kolibri kan overføre data to kilometer fra bakkestasjonen og har en oppgitt utholdenhet på 25 minutter. Inkludert halerotoren måler har det vesle helikopteret en lengde på 174 mm og veier cirka 35 gram.

Av sensorer er det fire kameraer, horisontalt og nedoverpekende, optisk, termisk og «time of flight» (TOF).

Kolibri er tatt fram for å brukes til oppklaring og for å bidra til å øke situasjonsforståelsen for bakkestyrker. Det kommer ikke fram hvorvidt den kinesiske hæren har bestilt systemet så langt. Ifølge Kanzhaji pågår det forhandlinger med kunder fra Midtøsten.

I sin omtale av Idex-messa skriver det kinesiske nettstedet at dronen har en del unike teknologiske løsninger som gjør at den er på nivå med de mest avanserte vestlige systemene, og at hevder at dette mer eller mindre skal ha blitt bekreftet av FLIR-representanter som besøkte standen.

Ser ut som tidlig prototyp

Christian Fekete, direktør for FLIR Unmanned Aerial Systems AS, skriver i en epost til Teknisk Ukeblad at de er kjent med at det ble presentert en nanodrone lik Black Hornet på Idex-messa i forrige uke.

– Dronene som ble presentert på IDEX ser ut som en tidlig prototyp. Vi vil følge med for å se om dette blir et produkt som tilbys markedet, skriver han.

Utviklinga av det som ble hetende PD-100 Black Hornet startet i 2007 og den ble tatt i operativ bruk første gang av den britiske hæren i Afghanistan i 2012. Det nye verktøyet fikk kjapt merkelappen «game changer».

PD-100-systemet fikk en midtlivsoppdatering i 2014, samtidig med at en ny nattversjon ble klar. Tredje generasjon ble lansert i 2018 og først tatt i bruk av Australia. Det virkelige gjennombruddet kom i 2019 da Black Hornet 3 gikk til topps i konkurranser hos forsvarene i USA, Frankrike og Storbritannia.

– FLIR Unmanned Aerial Systems AS selger Black Hornet til forsvar og andre offentlige kunder som godkjennes av norske myndigheter etter reglene om norsk eksportkontroll. Black Hornet inneholder teknologi som er patentbeskyttet, skriver Fekete.

Oppkjøp tidligere i år

For fire og et halvt år siden ble daværende Prox Dynamics solgt til amerikanske FLIR Systems for 1,1 milliarder kroner.

Tidligere i 2021 var det FLIRs tur til å selges. Kjøperen er amerikanske Teledyne som overtar selskapet for åtte milliarder dollar, som tilsvarer rundt 70 milliarder kroner.

De vil operere som uavhengige selskaper fram til transaksjonen gjennomføres, trolig i midten av dette året.

FLIR Systems er verdens største produsent av termiske kameraer og tilhørende komponenter. Selskapet ble grunnlagt i 1978 og tok navnet etter akronymet «Forward looking infrared» som gjerne brukes om elektrooptiske/termiske EO/IR-kameraer fra alle slags leverandører.

I forbindelse med overtakelsen som ble kjent i januar, ble det samtidig pekt på at virksomheten i Norge en viktig del av FLIRs strategi innen «Unmanned Systems and Integrated Solutions», det vil si autonome systemer.

Teledynes virksomhet innen autonome systemer fokuserer på undervannsteknologi. Dette passer godt sammen med FLIRs virksomhet innen autonome systemer som omfatter bakkesystemer og droner, det vil si det norske datterselskapet.