Ulstein bygger nytt vindparkskip

Allerede før Acta har overtatt det første skipet rederiet bestilte fra Ulstein, har rederiet signert ny kontrakt, opplyser de i en pressemelding.

Kontrakten er for et SX 195 konstruksjonsstøttefartøy på 93,4 meters lengde og 18 meter i bredden.

Bølgedemper

Det er 120 sengeplasser om bord og det er utstyrt med et avansert system, et såkalt DP2 Walk to Work (W2W), for sikker overføring av personell fra skip til vindturbin.

I tillegg har skipet en 6-tonns kran med aktiv 3D bølgedemping. Også W2W-systemet har aktiv bølgedemping. Kran og overføringssystem leveres av SMST.

Værvindu og høye bølger

Det første skipet med SX 195 designen som Ulstein nå bygger for Acta Marine skal snart på prøvetur.

Det er lagt vekt på god logistikk og gode arbeidsforhold på akterdekket, der de fleste operasjoner skal utføres fra. Bilde: Ulstein

«Acta Auriga» har den velkjente X-Bow-designen og i tillegg den nye X-Stern-designen.

Den gjør at fartøyet tåler mer sjø aktenfra og kan operere i opp til tre meter signifikante bølger. Det utvider det operasjonelle værvinduet sammenliknet med andre typer skip.

Ulstein Verft skriver i en pressemelding at logistikken om bord er planlagt blant annet ut fra at skipet er mer væruavhengig.

Det er lagt opp til mye lagerplass akter, med 50 prosent dekket av tak. De fleste arbeidsoperasjoner vil skje fra akterskipet, hvor det meste av utstyret skipet trenger for serviceoppgaven er plassert.

Verdsetter Ulstein

- Det første skipet vårt ved Ulstein Verft, Acta Auriga, skal snart på prøvetur. Vi er svært fornøyde med framdriften på bygging av Acta Auriga, sier administrerende direktør Rob Boer i Acta Marine i en pressemelding.

SMST har levert bølgekompensert kran og gangvei (Walk to Work) til Acta Marine-skipet. Det er lugarplass til 210 personer. Bilde: Ulstein

- Det at vi nå bestiller et søsterskip er et sterkt signal om at vi verdsetter verftets evne til å levere kvalitet til avtalt tid. Det er svært viktig for oss som skipseier og for våre kunder. Vi er overbevist om at Acta sine SX195-fartøy vil føre til høyere effektivitet i logistikkoperasjoner offshore, og på den måten reduserer den totale kostnaden med å bygge vindfarmer og også bidrag til en høyere oppetid i etablerte offshorevindfarmer, sier Boer.