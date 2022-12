Klokken 08:30 mandag ble det full stans i Romeriksporten etter at det oppstod problemer med en kjøreledning inne i tunnelen.

Vy-toget fra Dal til Drammen satt fast i tunnelen i rundt fire timer. Passasjerene satt i mørket, uten tilgang på verken strøm, mat eller vann. Toalettene ble også nokså fort utilgjengelige, ettersom de ikke kunne tømmes og tettet seg. Rundt klokken 12.35 var et bergingstog koblet på og toget på vei ut av tunnelen, får TU opplyst. Passasjerene kom ut av tunnelen og inn på Oslo S litt før klokken 13.00.

Da var også et tog fra Flytoget dratt ut av tunnelen.

– Dårlig stemning

Mannskap fra Spordrift henger opp sporledningen. Foto: Privat

Kaja Rynning Moen, pressevakt i Vy, bekrefter de vanskelige forholdene.

– Fra konduktøren har vi fått beskjed om at det var rolig i toget til rundt en time siden. Da begynte stemningen å bli dårligere. Det er mørkt, toalettene er tette og vi har full forståelse for at dette ikke er gøy lenger. Det begynner å dra seg til nå, sier hun.

– Vi håper det løser seg så fort som mulig, legger hun til.

Øystein Stavdahl Paulsen, pressevakt i BaneNor, sier til TU at det er for tidlig å spekulere i årsaken til at kjøreledningen ramlet ned.

– Nå jobber vi med å løse situasjonen. Det er kompliserende at kjøreledningen delvis ligger på Vy-toget, sier Paulsen.

– Vi beklager på det sterkeste at passasjerene bli rammet av dette og vi har stor forståelser for at det er meget krevende å sitte i et tog i en tunnel uten å komme dit man skal, sier Paulsen.

Flytoget ute

Feilen oppsto ved 8.30-tiden, og ved 9-tiden ble tunnelen helt stengt. Da sto to passasjertog – et Vy-tog og et flytog – fast inne i tunnelen, uten strøm.

Klokken 12:30 i dag er Flytoget trukket ut av tunnelen. Vy-toget, som skal romme rundt 500 passasjerer, står fremdeles fast i toget, men kilder om bord på toget opplyser at bergingstoget er i ferd med å trekke toget ut av tunnelen.