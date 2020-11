En mer offensiv satsing, hevder de to partiene i en pressemelding fredag.

Bakteppet er at regjeringen tidligere i høst gikk inn for å realisere CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Men regjeringen krever et bidrag på 3 milliarder kroner fra andre finansieringskilder – i praksis EU – for å gi støtte til CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Nå har Arbeiderpartiet og Senterpartiet diskutert saken. Deres konklusjon er at Norge bør ta en større del av regningen. Men ikke hele.

Krav om 1,5 milliarder

Espen Barth Eide, som er Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, sier Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker CO2-fangst både i Brevik og på Klemetsrud.

– Derfor vil partiene øke statens andel av den betingede støtten til Klemetsrud-prosjektet fra 3 milliarder til 4,5 milliarder kroner. Dette vil senke nødvendig støttesum fra EU med 1,5 milliarder, noe som kraftig vil øke sannsynligheten for at prosjektet får gjennomslag i EU, sier han.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør det samtidig klart at de støtter regjeringens forslag om å gi statlig støtte både til fangstprosjektet i Brevik og til Northern Lights-prosjektet, som skal stå for transport og lagring av CO2-en som fanges.

Knallhard konkurranse

Kravet om EU-støtte betyr at Fortum nå går inn i en knallhard konkurranse med andre prosjekter rundt om i Europa.

EU-kommisjonen kunne tidligere i november melde at det er kommet inn 311 søknader om støtte på totalt 21,7 milliarder euro fra innovasjonsfondet, den nye honningkrukka som pengene skal hentes fra. Søknadene gjelder prosjekter i alle de 27 medlemslandene i EU samt i Norge og Island.

Men i denne søkerunden har EU bare 1 milliard euro å dele ut. Det tilsvarer 10,7 milliarder kroner med dagens kurs.

EU skal nå evaluere prosjektene, og i løpet av første kvartal får Fortum vite om de er med videre. De 70 beste prosjektene vil bli invitert til å levere en mer fullstendig søknad innen 23. juni neste år.