Ap: Skuffende at regjeringen ikke går videre på Klemetsrud

Regjeringen gir nå grønt lys for fangst av CO₂ ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo må derimot skaffe seg egenfinansiering fra EU eller andre kilder for å få støtte.

– Ikke ambisiøst nok verken for industrien eller for klimaet. Vi trenger både nye arbeidsplasser og nye tiltak i kampen mot klimaendringene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Han får støtte av partikollega Espen Barth Eide (Ap) som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Det er skuffende at Regjeringen ikke går videre med fullskala karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud på egen kjøl, men ber anlegget finne «egen finansiering» først. CCS er Norges viktigste bidrag i klimakampen, og kan sikre både gamle og nye jobber. Norge må vise lederskap, skriver Eide på Twitter.

– Skuffende lavt ambisjonsnivå

Også SV mener at regjeringen bør gå for full pakke:

– Vi må satse for fullt på å fange CO₂ og lagre den, ikke halvhjertet slik regjeringen nå gjør. SV kommer derfor til å foreslå at begge CO₂-fangstanleggene bygges, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

Også LO-forbundet Industri Energi mener at regjeringen legger seg på «et skuffende lavt ambisjonsnivå».

– Det faglig riktige ville helt klart være å gå for begge anleggene, det ville gitt et mye sterkere prosjekt, skriver forbundsleder Frode Alfheim i en pressemelding.

– Langskip er et stort og ambisiøst prosjekt for norsk industri, men det er heller ikke risikofritt. For å gjøre prosjektet sterkere, ville det det vært mye bedre å gå for begge anleggene nå. Det ville gitt et større fangstvolum og bedre infrastruktur, noe som ville vært en klar fordel for prosjektet, mener Alfheim.

Ap-Raymond frir til Stortinget

Raymond Johansen skriver at det er bra at regjeringen ser verdien av to fangstanlegg, men at de burde fullfinansiert det ferdig planlagte anlegget på Klemetsrud.

– Løsningen regjeringen legger opp til reflekterer verken hastverket som må prege klimaarbeidet og hastverket vi har for å bygge opp nye industriarbeidsplasser. Uten karbonfangst på Klemetsrud vil ikke Oslo nå klimamålene, og det vil selvsagt også virke inn på i hvilken grad Norge når klimamålene sine, sier Raymond Johansen.

Han mener også at karbonfangstprosjektet blir mindre robust når Northern Lights-lageret blir avhengig av kun ett fangstanlegg i oppstarten.

– En eventuell støtte fra EUs innovasjonsfond vil ta midler fra andre europeiske fangstprosjekter som på sikt skal levere fanget CO₂ til Northern Lights for transport og lagring, argumenterer Johansen.

Han viser til at Oslos karbonfangstprosjekt er ferdig planlagt og tegnet og kunne blitt ferdig i 2024.

– Jeg håper nå at Stortinget ser viktigheten av å fullfinansiere også Klemetsrudanlegget, sier Johansen.

Tord Lien: Kan bety store inntekter til staten

På Stortinget er Fremskrittspartiet i dag avventende til saken, og sier at de vil gå nøye gjennom regjeringens beslutningsgrunnlag. Energi-talsperson Jon Georg Dale viser til at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg.

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er nå leder for NHO Trøndelag. I dag sprettet han champagnen for regjeringens satsing på CO₂-fangst, som han selv jobbet for. Skjermbilde: NHO Trøndelag

– Frps stortingsgruppe vil nå gå grundig inn i beslutningsgrunnlaget for å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier han til NTB.

Frps tidligere olje- og energiminister Tord Lien, sprettet derimot champagnen i dag – behørig dokumenter på sin egen og NHO Trøndelags facebook-sider.

– Om vi lykkes med dette vil det bety store inntekter til staten fra salg av hydrogen fra sokkelen, sikrere jobber til sokkelarbeiderne, eksport av karbonfangstteknologi, salg av lagertjenester for klimagasser og lavere klimagassutslipp, skriver Lien på Facebook.