Test: Tysk kvalitet? Det knirker og dunker i nye Tesla Model Y Performance

Så er de her: De tyskbygde teslaene. De som skal være så mye bedre skrudd sammen enn andre Teslaer, ettersom de er bygget i et land med en stor og stolt bilindustri. Det er i alle fall det entusiastene håper på.

Først ut er den sportslige SUV-en/crossoveren Model Y Performance, og vi har kjørt bilen noen dager. I videoen i toppen av saken har vi plukket ut tre ting som stikker seg ut ved bilen.

Og for å si det med én gang: Vi er litt skuffet over byggekvaliteten.

Utenfra virker bilen godt skrudd sammen. Panelene møtes der de skal og lakken ser bra ut for det blotte øyet. Inntrykket ødelegges litt når vi lukker dørene. De slamrer en del. Nå kan det ha sammenheng med den rammeløse vinduskonstruksjonen, men tyskeren slamrer adskillig mer enn de kinesisk-bygde Long Range-variantene vi har kjørt.

Ulyder i fart

Under kjøring hører vi også til tider små ulyder som vi tilskriver bilen. I høye hastigheter (over 100 km/t) hører vi små-dirring fra taket – rett over førerhodet. Vi enser også småknirk fra bagasjerommet. Ved ujevnt underlag hører vi små dunkelyder fra dørene bak.

Ingen av ulydene er konsekvente eller konstante. Enkelte kjøreturer er bilen tyst. Men dørslamringen og ulydene og drar ned kvalitetsinntrykket.

Det skal påpekes at dette er én bil, så vi kan ikke påstå at dette er representativt for alle tyskbygde Teslaer. Tesla melder at de skal undersøke bilen.

Uansett: Model Y Performance er mye mer enn bare opplevd byggekvalitet. I denne testen rangerer vi Model Y i seks kategorier:

Forbruk og rekkevidde Hurtiglading Kjøreegenskaper og opplevd kvalitet Teknologi og brukervennlighet Plass og nyttelast Service og garanti

I tillegg har vi satt en totalkarakter på bilen. Det er et gjennomsnitt av de ulike kategoriene. Vi har brukt gjennomsnitt for å tilstrebe mest mulig transparens. Mennesker vektlegger ulike egenskaper: For noen er rekkevidden viktigere enn kjøreegenskapene, mens for andre er plassutnyttelsen. Derfor anbefaler vi deg å lese de individuelle karakterene og bakgrunnen for dem.

45 mil en kjølig vårdag

Vi tok med bilen på vår vanlige langtursrute – fra Oslo, via Lygnasæter og Gjøvik, til Hamar og tilbake til Oslo.

Snittforbruket på 16,8 kWh gir 441 kilometers rekkevidde gitt en tilgjengelig batteristørrelse på 74 kWh.

Det skal presiseres at Teslas forbruksmåler kun oppgir forbruket når bilen ruller, mens flere andre bilprodusenter også regner med forbruket når bilen er aktiv uten å rulle. Sitter du lenge i en Tesla med aircondition på, vil det tappe batteriet uten at det gir utslag på forbruksmåleren.

Forhold på langturen Utetemperatur, vær: 10 til 17 grader celsius, opphold Kupétemperatur: 21 grader Type vei: Omtrent 50/50 prosent landevei/motorvei Kjøremodus: Sport. Gjennomsnittsfart: 72 km/t Antall personer/ last: Én fører, lite last.

Det gir imidlertid ikke utslag på langtursdataene våre.

Det ser vi når vi beregner praktisk rekkevidde ut ifra hvordan batteriprosenten utviklet seg på langturen: 443 kilometer – altså to kilometer lengre og godt innenfor feilmarginen for utregningen.

Det er snaut 14 prosent kortere enn WLTP-rekkevidden på 514 kilometer. Avviket er slettes ikke ille gitt at testrunden har mye 110-sone og at utetemperaturen ikke var ideell for forbruket.

Her er forbruks- og stigningskurven:

Og her er en liten oversikt over sammenliknbare biler kjørt samme strekning:

Vi ser at Performance-modellen er blant forbruksvinnerne. Vi kommer ikke ned på Model Y Long Range-nivå, det skyldes blant annet større felger og lavere temperaturer. Vi skal påpeke at bilene er kjørt forskjellige dager og under ulike temperaturer, så dataene er ikke direkte sammenliknbare.

Kjapp lading – i alle fall i starten

Model Y Performance har som øvrige Teslaer et 400-volt system, med en oppgitt teoretisk toppeffekt på 250 kW ved hurtigladeren. Bilen forvarmer batteriet dersom du legger hurtigladeren inn som destinasjon i navigasjonsløsningen. Tidligere gjaldt dette kun for Teslas egne Superchargere, men nå har forvarming kommet på plass for flere andre aktørers ladere også – bra!

Ifølge Tesla skal du kunne lade opptil 241 kilometer på 15 minutter. Produsenten har altså slakket på lovnadene etter at vi testet Long Range-modellen i høst. Da oppga de at man skal kunne lade inntil 270 kilometer på 15 minutter.

Vi var ikke helt fornøyd med hurtigladningen på Long Range-modellen i høst, men Performance-modellen presterer i praksis litt bedre.

Her er en ladekurve fra lading ved Supercharger i Oslo sentrum:

Her passerer vi faktisk den oppgitte toppeffekten et øyeblikk, men kurven går raskt nedover.

Snitteffekten mellom fem og 52 prosent oppladet batteri er på imponerende 148 kW (tar 15 minutter),

Mellom 52 og 100 prosent er snitteffekten på kun 45 kW (tar 51 minutter).

Intervallet mellom 80 til 100 prosent oppladet utgjør halvparten av ladetiden (33 minutter). Det er med andre ord lurt å avslutte ved 80 prosent eller tidligere og heller legge inn flere, korte ladestopp.

Intervallet mellom 5 og 80 prosent går unna på 33 minutter. Det er absolutt akseptabelt og bedre enn de fleste konkurrenter. Mange bilprodusenter sikter seg inn på at man normalt bare skal trenge å lade en halvtimes tid, og det stemmer også her.

Holder Tesla 15 minutter-lovnaden sin?

Tar vi utgangspunkt i forbruket fra langturen vår, gir 15 minutters ladetid 208 kilometers rekkevidde. Det er ikke helt hva produsenten lover, men det er takket være høyere forbruk enn det som kreves for å nå WLTP-rekkevidden. Tar vi utgangspunkt i forbruket som kreves for å nå WLTP-rekkevidden, lader vi 242 kilometer på 15 minutter – én kilometer lengre enn hva Tesla lover.

Dette ville ladeøkten kostet hos ulike operatører:

Rask og røslig

Model Y Performance er en sportslig familiebil. Vi fikk ikke testet den oppgitte akselerasjonen på 3,7 sekunder fra 0–100 km/t, men bilen drar seg svært godt tilbake i setet når du trykker inn akselerasjonspedalen. Se mer om dette i videoen øverst i saken.

Styringen er direkte, særlig i sportsmodus. Bilen lystrer selv små rattutslag.

Sammenliknet med Long Range-utgaven (vår daglige doning) merker vi at vi sitter litt lavere og har mer kontakt med underlaget. Det kjennes som en mellomting mellom å kjøre Model Y Long Range og Model 3.

Understellet og fjæringen er på den harde enden av skalaen. Man merker de fleste dumper og ujevnheter. Samtidig: Der Long Range-utgaven ofte kan føles litt stumpete over ujevnheter, oppleves Performance-utgaven fastere og mer tillitvekkende.

21-tommers felger (255 mm foran og 275 mm bak) burde egentlig bidra til en mindre komfortabel tur enn på Long Range-utgavens 19-tommere, men vi opplever egentlig Performance-modellen som hakket mer komfortabel over ujevnheter.

Da bør man heller tenke over bilens bakkeklaring. 14 centimeter er ikke mye på en familie-SUV. Har du humpete, ujevne veier opp til hytta kan det bli et problem.

Tidligere har Tesla fått kritikk for slappe fjernlys på enkelte av modellene. Model Y har etter vår mening ganske gode fjernlys. Her er en video hvor vi demonstrerer fjern- og nærlys i mørket:

Dårlig oversikt i bakruta

Som på Long Range-utgaven er ikke oversikten i bakruta den beste. Vi ser ikke lang nok ned. Kameraene hjelper på her, men de har noe forsinkelse og sjeldne, men irriterende tendenser til å hakke.

Fremover er oversikten god, men A-stolpen er ganske massiv og litt til hindrer.

Vi hadde også ønsket oss blindsonevarsling i speilene. Her må du nøye deg med varsling på skjermen – ikke det mest naturlige stedet å se ved filbytte.

Når vi først er inne på det negative, kan vi legge til at svingradiusen er ganske dårlig. Ja, firehjulstrekk legger begrensninger her, men det finnes løsninger for det også.

Førerstøttesystemet, Autopilot, er god på å holde seg innenfor fila. Den er bedre på det enn mange av de andre systemene.

Problemene starter når sensorene tror en bro er et farlig element i veibanen. Vi opplever flere kraftige bremsetilløp under test.

Autopilot er også glad i å bremse når den mener fartsgrensen er lavere enn den faktisk er. På 110-motorveien mellom Hamar og Oslo blir vi ofte plaget med unødvendige nedbremsinger fordi bilen baserer seg på gamle kartdata som viser 80 km/t-grense.

Vi håpet Tesla hadde ryddet opp i dette siden forrige test, men problemene er der fortsatt. Siden den gang har også amerikanske NHTSA startet undersøkelser av uønskede oppbremsinger.

Helstøpt brukeropplevelse

Tesla viderefører det minimalistiske førermiljøet på Model Y Performance. Den vannrette berøringsskjermen er stort sett det eneste prangende elementet utenom rattet.

Det sømløse infotainmentsystemet er en av Teslas største styrker. Det er svært brukervennlig – de fleste funksjonene er få klikk unna.

Navigasjonssystemet gjør det enkelt å kjøre elbil. Her får du gode ruteforslag basert på trafikken, samt beregninger av hvor mye energi batteriet har igjen når du når destinasjonsstedet. Ved behov foreslår systemet fornuftige ladesteder og starter forvarming av batteriet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Tesla har et minimalistisk interiør i alle modellene sine, spesielt Y og3. Foto : Mathias Klingenberg

I pauser kan man more seg med spill, film (Netflix, Disney+ eller Youtube), eller tegning, for eksempel.

Bilen har ingen app-butikk eller mulighet for Apple Carplay/ Android Auto, men vi savner det egentlig ikke.

Vi skulle gjerne hatt noen flere fysiske knapper – for eksempel for å åpne hanskerommet eller å justere vindusviskeren. Fysiske knapper er lettere å betjene i fart.

Du kan i stor grad talestyre bilen, men taleassistenten er ikke særlig god til å forstå vanlig dagligtale. Det fungerer imidlertid fint dersom du lærer deg kommandoene bilen forstår.

Pionér på OTA

Tesla var blant de første til å sende trådløse oppdateringer til bilene, og de aller fleste styringssystemene i Model Y Performance kan oppdateres via nettet (OTA). Tesla har ikke gitt løfter om hvor lenge bilen skal oppdateres eller hvor hyppige oppdateringene skal være, men den siste tiden har frekvensen på oppdateringene økt.

Med den nye (og mer energikrevende) AMD Ryzen infotainment-brikken bør eierne kunne forvente et responsivt infotainmentsystem i mange år fremover.

Vi merker ikke stor forskjell på den eldre og den nye prosessoren, men det er nok fordi den gamle henger godt med fortsatt. Mer krevende prosesser, som å navigere i nettleseren, virker litt kjappere.

Romslig

Plassforholdene er de samme som på Long Range-modellen. Det vil si at undertegnede på 196 centimeter har god plass i forsetet. Vi sitter også ganske komfortabelt i baksetet, selv om det er like før hodet stanger i glasstaket når vi sitter oppreist.

To barneseter passer fint inn i baksetet. Lange voksne må riktignok belage seg på å sitte litt trangt foran et bakovervendt barnesete. Har du tre små barn kan det bli trangt bak, men det kan nok være mulig med de riktige setene (det midtre setet har ikke Isofix).

Bagasjerommet er svært, med et stort rom under hovedrommet, samt et rom ved hver hjulbue. Tesla oppgir hele 854 liters bagasjeromsvolum bak andre seterad. De bruker imidlertid et annet målesystem enn konkurrentene, så tallene er ikke sammenliknbare.

Vi kan imidlertid fastslå at bagasjerommet på Model Y Performance er større enn de fleste konkurrentene i samme prisklasse. I tillegg har bilen et romslig oppbevaringsrom foran (frunken).

Her er noen omtrentlige mål vi tok av bagasjerommet:

Her er noen mål av bagasjerommet i Model Y. Her har vi tatt ut hattehyllen som egentlig ligger omtrent 38 centimeter over gulvet. Under gulvet skjuler det seg også to rom, et stort og et lite. Foto: Mathias Klingenberg

På de tyskbygde bilene har Tesla endelig fått på plass både lastekroker og hattehylle til bagasjerommet. Nyttelasten er også oppgradert betraktelig siden 2021-modellen. 637 kilos nyttelast (562 kilo med 75 kilos fører) er rett og slett klasseledende. Disse små elementene gjør bilen til en mer komplett familiebil enn fjorårets Long Range-versjon.

Vi veide bilen til mellom 1990 og 2000 kilo på Vegvesenets kontrollstasjon. Den oppgitte egenvekta på 1997 kilo stemmer med andre ord godt.

Ingen faste serviceintervaller

Tesla opererer ikke med faste serviceintervaller. De ønsker heller at man skal ta bilen inn til service «etter behov». Likevel anbefaler de årlig rengjøring og smøring av bremsekaliperne (eller etter 20.000 kjørte kilometer), samt rotering av dekkene etter 10.000 kjørte kilometer. Bremsevæske bør sjekkes annethvert år, mener Tesla.

Det kan være befriende å slippe den faste servicen, samtidig som det fordrer at eierne følger med på bilens tilstand. Er du litt bilkyndig, kan du med litt flaks få et relativt rimelig bilhold.

Nybilgarantien er på fem år eller inntil 100.000 kilometer. I tillegg har batteriet garanti på åtte år eller 192.000 kilometer med minst 70 prosent gjenværende kapasitet. Det er på linje med for eksempel Volkswagen, Nissan og Citroën, men dårligere enn Kia (7 år/150.000 kilometer). Tesla gir også 12 års rustgaranti, men det er kun fra innsiden og ut.

Konklusjon

Tesla Model Y Performance er en morsom og sporty familie-crossover som knirker litt i sammenføyningene.

Den er energieffektiv, lader raskt, har et overbevisende infotainmentsystem og bra med plass til både passasjerer og bagasje. I tillegg har den firehjulstrekk, mulighet for taklast og kan trekke 1600 kilo på kroken.

Det gjør den til et av de mest attraktive valgene i klassen. Ford Mustang Mach-e GT (kroner 690.100) og Kia EV6 GT (kroner 659.700) fremstår som de nærmeste konkurrentene. EV6 drar fordelen av 800-voltarkitektur som muliggjør svært rask lading under optimale forhold. Men EV6 har (enda) ikke aktiv forvarming av batteriet, så det er store sjanser for at Model Y lader raskere om vinteren.

Valget vil nok like mye avhenge av forholdet til Tesla som merke. En del vil velge bort Model Y nettopp fordi det er en Tesla, mens andre velger bilen av samme grunn.

Er du i sistnevnte kategori bør du også vurdere Long Range-varianten. Med litt mer SUV-aktig bakkeklaring og mer energigjerrige felger (19-tommers som standard) kan den fremstå som et mer fornuftig valg for mange. Da åpner valgmulighetene seg opp med både Volkswagen ID. 4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e, Volvo XC40, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, og så videre.

Model Y Performance er uansett det morsomste valget.

Her er flere bilder av bilen: