– Svikter ladestasjonen, bør sjåfører få lade bilen gratis

Fortum har fortsatt ikke funnet den tekniske årsaken til at sjåfører over hele landet hadde problemer med å lade elbilen ved selskapets ladestasjoner tirsdag. Problemet rammet Fortum-kunder som har valgt SMS som metode for å aktivere ladingen, omlag 18 prosent av selskapets kunder.

Problemet oppstod ved 10-11-tiden tirsdag og ble først løst ved midnatt natt til onsdag.

I løpet av dagen fikk Fortum-kunder beskjed om at de kunne ringe kundeservice og fjernaktivere ladingen.

Alle kundene som ringte inn tirsdag fikk ifølge kommunikasjonsleder Stian Mathisen i Fortum lade elbilen gratis.

Det mener Norsk elbilforening bør være et prinsipp alle ladeoperatørene bør følge, når det oppstår teknisk svikt på ladestasjonene - og det fortsatt går an å lade fra stasjonene.

Kjent problem

– Hvis det for eksempel oppstår kommunikasjonssvikt, som det åpenbart har gjort i dette tilfellet, mener vi at man bør åpne opp og sende over strømmen gratis, sier generalsekretær Christina Bu.

Hun har selv opplevd å få ladet elbilen gratis etter problemer ved en ladestasjon.

Fortum har så langt ikke oversikt over hvor mange av de 1200 ladestasjonene som var rammet og hvor mange sjåfører som ikke fikk ladet. Selskapet vet heller ikke hvor mange kunder som faktisk ringte inn og fikk lade bilen gratis.

Ifølge kommunikasjons Stian Mathisen har Fortum aldri opplevd problemer med SMS-aktivering tidligere. Ifølge Norsk elbilforening er det imidlertid et kjent problem - som vanligvis skyldes software-utfordringer og ikke teknisk feil ved selve laderen.

DFDS og Stena Line: Forbereder lading av elbiler om bord i fergene

Anbefaler brikke

– Vi opplever at det oftere skjer problemer med SMS-aktivering enn med RFID-ladebrikker. Derfor anbefaler vi folk å bruke ladebrikker, som også er enklere å bruke og koster mindre, sier Bu.

Fortum støtter anbefalingen.

– Vi anbefaler alle våre kunder å bestille ladebrikke fordi brikken er en enklere teknisk løsning enn lading med sms. Med SMS-aktivering øker kompleksiteten fordi bekreftelsen må sendes til oss via teleoperatøren. RFID-brikke er derfor den mest stabile løsningen, sier Mathisen i Fortum.

Fortum har 1800 elbilladere i Norden, 1200 av dem i Norge. Laderne er plassert fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord.