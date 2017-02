25.000 slike kan tilsvare ett vannkraftverk

Hundre husstander i Stockholm har meldt seg frivillig til å la algoritmer styre varmtvannsberederen deres.

Dette tilsvarer styring av omtrent 0,1 MW installert effekt. Systemet skal utgjøre et slags virtuelt kraftverk.

Målet er å tilpasse strømforbruket til tilgjengelig kraft i systemet.

Bak prosjektet står energiselskapet Fortum og Svenska kraftnät, Sveriges svar på Statnett.

Berederne i 25.000 hustander kunne tilsvart et middels stort vannkraftverk, som brukes i dag for å balansere elsystemet, ifølge Fortum.

Prosjektet ble først omtalt av NyTeknik.

Styres fra sikringsskapet

Styringssystemet som blir installert i sikringsskapet. Foto: Andreas Hellgren

– Vi holder på å installere styreenhetene hjemme hos pilotkundene, forteller Staffan Sandblom til Teknisk Ukeblad. Han leder prosjektet hos Fortum.

1. mars skal reguleringen av de første berederne starte. Det er snakk om en styreenhet som monteres i eller ved kundenes sikringsskap, som både måler totalforbruket i husstanden og får informasjon fra en sentralt datasystem.

– Vi stenger av og på varmvannsberederen etter en algoritme, forklarer Sandblom.

Systemet skal skru av varmtvannsberederne i kun svært korte tidsrom.

– Det er så korte tidsrom, at den som eier berederen ikke vil merke det, sier han.

Skal leve uten strøm om vinteren: Hans-Olof produserer hydrogen av solenergi og elektrisitet med brenselscelle - i kjelleren

Varmepumper

Prosjektleder Staffan Sandblom i Fortum med boksen som blir installert i sikringsskapet. Foto: Fortum/Emma Landberg

I første omgang er det enklest å teste styringsteknologien på varmtvannsberedere.

– Fordelen med varmtvannsberedere er at man kan gjøre det så enkelt som å skru dem av og på med en algoritme, uten at de blir forstyrret. Det gjør ikke noe for berederen. Skulle man forsøkt dette på varmepumper, så er det mange modeller som ikke kan håndtere det. De må gjerne stilles inn på nytt etter et strømavbrudd. Det kan man ikke holde på med, sier han.

Han forteller at de diskuterer problemstillingen med produsenter av varmepumper og andre hvitevarer.

– Her i Sverige er det veldig nødvendig, for det er så få som har tradisjonelle varmtvannsberedere, de fleste har varmepumper, sier han.

Magnus Ognedal har Norges smarteste hjem: Det merker han ikke selv, for alt skjer automatisk

Første gang