DFDS og Stena Line forbereder lading av elbiler om bord i fergene

De som skal på langtur med personbil vil glede seg over å kunne kjøre av med fullt batteri etter en natt på fergen. Men for transportselskapene med store tunge lastebiler er det snakk om mer enn komfort. Det er dårlig butikk å måtte kjøre av ferjen med nesten tomt batteri for så å finne en ladestasjon og bruke lang tid på å lade batteriene.

Danske DFDS og svenske Stena Line forbereder ladetilbud om bord. Color Line har per i dag ingen slike planer.

- Krevende

– Vi er klar over problemstillingen, men vi har ingen konkrete planer om å tilby lading om bord, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør i Color Line.

Mathisen peker på at det vil kreve svært høy kapasitet for å gi strøm til et stort antall kjøretøy.

– I det store bildet vil det også være et spørsmål om miljøeffekt, så lenge lading om bord vil måtte skje ved bruk av strøm fra fossilt brennstoff.

Venter etterspørsel

Danske DFDS tilbyr heller ikke lading i dag. Kommunikasjonsdirektør Gert Jakobsen viser til en alvorlig brann i et batteri i 2010, noe som har forsinket tilbudet om lading.

Den gangen tilbød selskapet gratis lading av elbiler. Men da batteriet tok fyr i en elbil ble tilbudet avsluttet. Bilen som brant var en Nissan Qashqai, bygd om til elbil i Danmark av en uerfaren mann. Det utløste kortslutning og brann under overfarten mellom Norge og Danmark.

– Branner i batterier er svært vanskelige å slukke, derfor har vi ikke tilbud om lading. Men vi samarbeider med sikkerhetsmyndighetene om utvikling. Når lastebiler blir elektriske, så kommer et krav om lading fra våre kunder, det skal vi være forberedt på, sier Jakobsen.

Utreder lading

Stena Line har heller ikke ladetilbud i dag, men svenskene har et prosjekt for å kunne tilby passasjerene å kunne kjøre i land med fulle batterier. Også Stena Line viser til batteribrannen og skriver i en e-post at det sikkerhetskrav er årsaken til at rederiet i dag ikke tilbyr lading.

– Men vi vil tilby tjenester som kundene spør etter. Vi utreder løsninger for lading om bord og hvordan vi skal kunne tilby det med tilstrekkelig sikkerhet. Jeg kan ikke si noe om når vi vil kunne tilby lading, skriver Jesper Waltersson, pressesjef hos Stena Line i en e-post.

Forsøk gjort av National Fire Protection Association i USA viste at en brann i en konvensjonell bensinbil krever mellom 1000 og 4000 liter vann. Brann i en tilsvarende elbil krever derimot mellom 4400 og 10 000 liter vann. Faren for reantenning ansees også som høyere i en elbil enn for bensin- og dieselbiler. Dette går frem i en rapport laget av SP Fire Research AS (nå RISE Fire Research) i januar 2016.

– Batteriteknologien og beskyttelsen mot brannspredning mellom ulike moduler i et batteri har kommet et godt stykke videre siden disse testene ble gjennomført, sier seniorforsker Nina Kristine Reitan ved Rise Fire Research, som var en forfatterne bak rapporten fra 2016.

Risikofaktor

Fenomenet thermal runaway er en risikofaktor for elbiler. Når temperaturen i en battericelle stiger over en gitt grense, mellom 130 og 200 °C avhengig av batterikjemi, oppstår en ukontrollert varmeproduksjon som ikke lar seg stoppe eller reversere. Reitan sier at dagens batterier er godt beskyttet Hvis thermal runway likevel skulle oppstå, er batteripakken bygget for å hindre spredning

til andre celler og moduler i batteriet.

Reitan sier det er viktig å skille mellom brann i en elbil og brann i batteriet. RISE Fire Research utførte i 2016 to fullskala forsøk. I det ene forsøket antente forskerne en elbil. Hele bilen brant uten at batteriet tok fyr. Selv om man ikke kan generalisere fra en enkelt test, så viser dette at det skal mye

til før det begynner å brenne i batteriet ved ekstern varmepåvirkning.

Det andre forsøket simulerte en kraftig kollisjon, og viste at batteriet kan begynne å brenne som følge av mekanisk skade. En slik kollisjon vil ikke være relevant ombord på en ferje.

Sommeren 2017 utførte RISE Fire Research en brannøvelse sammen med Trøndelag brann-og redningsstjeneste der de antente en Tesla. I dette forsøket begynte batteriet å brenne, men brannen ble slokket relativt enkelt med vann.

Tidligere var det usikkert om vann var egnet til slukking av elbilbranner. Nå er det imidlertid vann som slukkemiddel som anbefales. Det er fortsatt en utfordring å få vannet til å komme til godt nok der batteriet er lokalisert, men vannet vil uansett slukke en brann som pågår i andre deler av bilen,

og samtidig kjøle ned batteripakken.

– Det er riktig at en brann i et batteri kan være vanskelig å stoppe, men en brann i en elbil vil på mange måter arte seg som andre bilbranner, bortsett fra at det kreves lengre tid for å kontrollere brannen, og for å overvåke situasjonen i tilfelle reantenning, sier Reitan.

Klarsignal fra DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, ser ikke noen hindre for at ferjeselskapene kan tilby lading om bord. Han viser til at den største brannrisikoen oppstår om batterikassen blir knust, faren for at det skjer på en ferje er svært liten.

– Det er bygd inn mye sikkerhet i dagens elbiler. En moderne elbil har ingenting til felles med den hjemmesnekrete varianten som tok fyr i 2010. Vi ser ingen spesielle utfordringer knyttet til lading. Men den EU-godkjente type-2 pluggen bør brukes, lading med Shuko husholdningskontakt frarådes, sier sjefingeniør Jostein Grav.