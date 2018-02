Super-elsykkel skal kjøre i 45 km/t på danske sykkelstier

En elmotor-drevet sykkel som kan kjøre i 45 km/t, skal i en forsøksordning ikke lenger regnes som moped i Danmark. Det innebærer blant annet at de kan kjøres på sykkelstier av personer ned til 15 år, og de trenger ikke mer enn en sykkelhjelm. Det danske Cyklistforbundet advarer om at det kan koste liv.

En ny forsøksordning med sykler som kan kjøre i 45 km/t ved hjelp av en motor – såkalte speed pedelecs – er nå sendt ut til høring.

Forsøksordningen går ut på at syklene på en lang rekke områder ikke lenger kategoriseres som mopeder, men i stedet skal forholde seg til et mindre strengt regelverk, opplyser danske Færdselsstyrelsen i en pressemelding.

Speed pedelecs

Speed pedelecs er ikke vanlige elsykler, siden en elsykkel bare skal kunne kjøre i gangfart hvis syklisten ikke tråkker på pedalene, mens en speed pedelec på en egen hånd kan komme opp i nesten 20 km/t uten pedalkraft.

I tillegg vil vanligvis motoren på en elsykkel koble ut hvis man kommer opp i over 25 km/t. Dette skjer først ved 45 km/t for en speed pedelec, som derfor inntil videre har vært kategorisert som moped. Men det skal altså nå endres i denne forsøksordningen.

Når de ikke lenger blir kategorisert som moped, vil derfor ikke speed pedelecs kreve verken mopedførerbevis, registrering eller registreringsskilt. Samtidig settes aldersgrensen ned fra 18 til 15 år for føreren. Det betyr også at en speed pedelec kan kjøre på sykkelstier.

Dette sier lovendringen Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsette bestemmelser for anvendelse av små motoriserte kjøretøy, herunder bestemmelser om kjøretøyets hastighet, plassering på veien, last, bruk av signaler og tegn, lys og anvisninger for ferdsel.

Transport-, bygnings- og boligministeren kan også fastsætte bestemmelser om førere av små motoriserte kjøretøy, herunder bestemmelser om alderskrav, krav om førerkort, kjøring i alkoholpåvirket tilstand og kjøring under påvirkning av bevissthetspåvirkende stoffer m.v. Transport-, bygnings- og boligministeren kan i denne forbindelsen fravike bestemmelser i kapittel 3-5, 7 og 8, 10, § 70 samt kapittel 13 og 16. Kilde: Det danske Folketinget

Høringsbrevet inneholder i tillegg en rekke forslag til endringer i reglene for speed pedelecs. De innebærer at lysene alltid skal være på, at man skal bruke sykkelhjelm framfor motorsykkelhjelm, samt at straffen for å kjøre i påvirket tilstand blir den samme som for en liten knallert (liten moped med toppfart på 30 km/t overs. anm.).

Skjer på bakgrunn av lovendring

Forsøksordningen blir innført etter at danske Folketinget 12. desember enstemmig vedtok en endring i ferdselsloven. Transportområdet utvikles raskt, og det utvikles kjøretøy så hurtig at det er nødvendig at ministeren kan vedta regler på et lavt nivå.

Ut fra bemerkningene til lovforslaget framgår den juridiske definisjonen av en speed pedelec:

«En speed pedelec er i sin utforming en sykkel med en elmotor. Denne kjøretøytypen er dog ikke identisk med de elsyklene som er regulert i bekjentgjøring om syklers innretning og utstyr m.v. En speed pedelec skiller seg fra den alminnelige kjente elsykkelen, siden den kan kjøre i over 6 kilometer i timen på ren motorkraft, vanligvis 18 kilometer i timen, uten at føreren samtidig trår på pedalene til i kjøretøyet.»

«Det vil koste liv»

Det er likevel risikabelt å tillate de raske elsyklene på sykkelstiene sammen med andre myke trafikantene, mener Cyklistforbundet.

– Det er desidert tankeløst, uansvarlig og ekstremt usikkerhetsskapende å åpne for at de får lov til å kjøre på sykkelstiene, sier direktør Klaus Bondam i Cyklistforbundet.

Han understreker at en lang rekke av forslagene kan være gode, siden speed pedelecs er både sunnere og grønnere enn en moped, som er tenåringenes opplagte alternativ. Men det endrer ikke problematikken ved å tillate speed pedelecs på sykkelstien.

– Det vil innebære en veldig stor sikkerhetsrisiko. Hvis man bare lar dette passere slik det står vil det koste liv, og flere vil la være å sykle pga. økt utrygghet på sykkelstiene, mener Klaus Bondam.

Det danske nettstedet Ingeniøren har kontaktet Rådet for Sikker Trafik, men de hadde ikke anledning til å stille opp til intervju. Rådet henviser i stedet til sitt høringssvar, som ble lagd i forbindelse med lovendringen. Der står det:

«Grunnleggende er Rådet for Sikker Trafik bekymret for denne utviklingen, siden høyere hastigheter – og spesielt store forskjeller i hastigheter mellom forskjellige transportmidler på samme areal – utvilsomt vil innebære flere tilskadekomne.»

Det må likevel understrekes at kritikken ikke er rettet spesifikt mot speed pedelecs, men snarere mot en hel rekke mindre motoriserte kjøretøyer.

Gjør ikke veiene mindre sikre

Kristian Pihl Lorentzen, som er transportordfører for Venstre i Danmark, har ikke lest utkastet til forsøksordningen. Men han har full tillitt til at Færdselsstyrelsens utspill ikke betyr at det blir mindre sikkert på de danske sykkelstiene.

– Færdselsstyrelsen er jo den øverste myndigheten på dette området, så jeg stoler på at forslaget deres er fornuftig og gjennomtenkt, sier han.

Han forklarer at Færdselsstyrelsen har fått ansvaret for å komme med utspill som i forlengelsen av ovennevnte lovendring skal sørge for at Danmark har trafikkregler som følger teknologien.

– Alle de nye kjøretøyene er likevel på veiene. Vi skal sørge for at vi har moderne, fornuftige og sikre regler for dem, avslutter han.

Saken ble først publisert på Ingeniøren.dk