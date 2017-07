Nye EU-regler kan åpne for kraftigere elsykler med nye bruksområder

Nye EU-regler for elsykkel øker den tillatte effekten på sykkelmotoren fra 250 til 1000 watt. Målet er at elsykkelen skal kunne brukes til andre ting enn bare å frakte én person fra A til B.

Men EU-byråkratene hadde kanskje ikke sett for seg en elektrisk fatbike med varmepolstret batteripakke og tilhenger til å frakte 150 kilo storvilt med. En sånn elsykkel er det imidlertid Cato Waldal Sveen i Gjøvik håper skal slå an blant jegere, friluftsmennesker og og hytteeiere i Norge og Sverige.

Det var mangel på elsykler som egnet seg til å bruke på hytta, som fikk Cato til lure på om han kanskje rett og slett skulle designe sin egen sykkel.

- Jeg har hytte på fjellet, og liker å sykle der oppe. Og selv om terrenget er litt ulendt, har man jo ofte behov for å frakte med seg en del ting på tur, forteller han.

- Men selv om jeg er fan av elsykler, så fant jeg ikke noe som egnet seg. I hvert fall ikke om jeg hadde lyst til å ha med meg tilhenger. Det var egentlig utgangspunktet, forklarer Sveen.

- 20 mil på vanlig kjøring

Cato Waldal Sveen har årelang erfaring som gründer, og har blant annet forsøkt seg med import av elbiler fra Kina. Han visste dermed hvor han skulle henvende seg for å få laget drømmesykkelen sin.

Batteripakken er tilpasset sykkelrammen og pakket inn i en polstret bag med varmekabler. Foto: CWS Nordic

- Noe av det viktigste var å få på plass en skikkelig batteripakke. Sykler du en elsykkel med 1000 watts motor i kupert terreng, vil et vanlig elsykkebatteri gå tomt veldig fort. Jeg har jobbet tett med et stort, kinesisk batteriselskap i Shenzhen, der mye av litiumbatteriene til mobiltelefoner og elsykler blir laget. Og vi har utviklet et 30 amperetimers batteri med effekt på 1392 wattimer, som får plass i sykkelrammen, forteller Sveen.

- Jeg er veldig fornøyd med batteripakken. Jeg har testet en prototype av sykkelen i vinter, og man kan glatt sykle 20 mil på vanlig kjøring, og ca syv mil på makseffekt, sier Sveen.

Kraftig motor og brede dekk

At sykkelen egner seg til vintersykling har vært et viktig mål for Gjøvik-gründeren.

Batteriet ligger i en polstret skinnbag med innsydde varmekabler som holder batteriet varmt når det er kaldt ute. 4,9-tommers fatbike-dekk bidrar til at sykkelen klarer seg godt på snø. I tillegg veier ikke rammen mer enn 2,75 kilo, til tross for ekstra forsterkninger og utvidelse av bredden på krank og frontgaffel til 100 millimeter. Sykkelen med batteripakke og motor sniker seg akkurat under 30 kilo.

Motoren er en Bafang krankmotor med motorbrems og cutoff (motorkutt ved bremsing). Den har 1000 watt kontinuerlig effekt, men makseffekten er på nærmere 1600 watt. Dreiemomentet er på 160 newtonmeter. Det får deg opp de fleste bakker.

Maksfarten før motoren slipper, er 25 kilometer i timen - på det punktet er det ingen endringer i de nye EU-reglene.

Godkjenning må endres

DE nye EU-reglene for elsykler innebærer grovt sett at dagens el-sykler med motorer opp til 250 watt kontinuerlig effekt, og maksfart før motorkutt på 25 kilometer i timen, kan selges etter samme retningslinjer som i dag. I tillegg er det to nye sykkeltyper, som krever typegodkjenning:

L1e-A er såkalte "powered bikes" som har motor med effekt på inntil 1000 watt kontinuerlig, og toppfart på 25 kilometer i timen før motoren kutter. Denne sykkeltypen har vært typegodkjent som moped, men tillates nå brukt på samme vilkår som elsykkel i flere land.

L1e-B er såkalte "speed bikes" som har motor med effekt på inntil 4000 watt kontinuerlig, og toppfart på 45 kilometer i timen. Dette er i praksis elektriske mopeder, og vil sannsynligvis måtte registreres og skiltes som andre mopeder, også i framtiden.

Tohjulinger som elsykkel?

De nye EU-reglene trådte i kraft fra nyttår 2016, men selv om det er det samme regulativet som vil gjelde i alle landene som tar det i bruk, kan de enkelte land til en viss grad bestemme hva slags konsekvenser typegodkjenningen vil få for L1e-kjøretøyene.

For eksempel har det vært diskusjoner i flere land om L1e-B-førere må bruke sykkelhjelm eller motorsykkelhjelm. Den viktigste diskusjonen handler imidlertid om hvorvidt L1e-A-tohjulinger med elmotor skal kunne brukes som elsykkel.

I Norge er både L1e-A og L1e-B-kjøretøy i dag typegodkjent som mopeder, men Vegdirektoratet er i gang med å utrede om L1e-A-sykler med elmotor skal kunne brukes på samme vilkår som dagens elsykler, slik de er blitt i flere EU-land. Det er ventet at denne utredningen vil være ferdig i løpet av året.

Påvirker forskrift om motorkjøretøyer i utmark

Men selv om resultatet blir at Sveens sykkel regnes som elsykkel, er det ikke sikkert at den kan kjøres hvor som helst i skogen sånn med en gang.

Da klima- og miljødepartementet i april endret forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark, slik at elsykler regnes som sykler, ble det påpekt i paragraf 2a at dette gjelder elsykler med inntil 250 watts motor.

De kraftigste elsyklene må kjøre på vei inntil videre. Men Vegdirektoratet vurderer om 1000 watterne skal kunne brukes som vanlige elsykler i dag. Foto: CWS Nordic

Fra Vegdirektoratet får Teknisk Ukeblad opplyst at forskriften må endres hvis den også skal omfatte elsykler med kraftigere motor enn 250 watt. På skogsbilveier vil man imidlertid kunne sykle uansett.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet skriver i en epost til Teknisk Ukeblad at en eventuell forskriftsendring på dette punktet etter departementets vurdering må på høring før den kan vedtas, og at det er for tidlig å si om det er aktuelt å sette i gang en utredning med tanke på det.

Cato Waldal Sveen sier til Teknisk Ukeblad at han har godt håp om at L1eA kategorien, som hans sykkel faller inn under, vil kunne brukes som elsykkel, og at den vil kunne brukes der dagens elsykler er tillatt brukt.

- Regelendringen handler jo ikke så mye om den typen sykkel jeg holder på med, men innføringen av en helt ny generasjon elsykler med helt andre bruksområder enn dagens regelverk gjør mulig.

Utleie på utfartssteder

Sveen vil ikke sette igang noen produksjon av elsykkelen, som har fått navnet Bromoli G1, før alle forhold rundt typegodkjenningen er klare. Men når det skjer, har han ambisjonene i orden: Han håper å ta halvannen prosent av elsykkelmarkedet, og i tillegg er han i samtaler med reiselivsaktører på noen av de største utfartsstedene i Norge og Sverige om å ta inn opptil 150 utleiesykler.

- Vi har bookingsystemet klart, og fire sykler er allerede bestilt til en av destinasjonene. Men vi må få klarlagt forutsetningene rundt typegodkjenningen før vi setter i gang for fullt. Forhåpentligvis er det på plass i løpet av høsten, sier Sveen.