Stadig flere vil ha elsykkel: I fjor ble det solgt 35.000 – i år ventes en dobling

Salget av elsykler i Norge har økt betraktelig hvert år de siste fire årene. Det viser den første norske salgsstatistikken for elsykler, utarbeidet av Norsk elbilforening.

Det ble solgt nærmere 36.000 elsykler i fjor, viser statistikken, som er basert på tall fra importører av elsykler.

I tråd med Europa

Statistikken viser at veksten i det norske elsykkelsalget er helt i tråd med utviklingen ellers i Europa, melder Elbilforeningen i en pressemelding.

Det er imidlertid noen forskjeller når det kommer til kategorier.

Mens europeiske elsyklister kjøper stadig flere raske elsykler, såkalte s-pedelecs som registreres som moped i Norge, er trenden at salget av slike avtar her i landet.

194 slike elsykler ble solgt i fjor. Til sammenligning ble det i 2014 solgt 434 slike.

Lastesykler øker mest

Kategorien med størst vekst er lastesykler. Mellom 2014 og 2016 økte salget med over 800 prosent.

Elsykler kommer i stadig nye varianter. Foto: Stark Drive

I rene tall er det imidlertid ikke snakk om en stor andel av det totale salget, ettersom det i fjor ble solgt 566 slike. Altså var 1,57 prosent av syklene lastesykler i fjor.

En økning i salget på opp mot 60 prosent hvert år, og 150 prosent flere solgte sykler i 2016 sammenlignet med 2014 viser imidlertid at det er sterk vekst. Flere nye modeller og bedre og sterkere motorer antas å være årsaken, ifølge Elbilforeningen.

Må lete etter salgene

Til nå har elsykkelsalget stort sett vært basert på antakelser. Foreningens har derfor gjort et stykke nybrottsarbeid ved å hente inn tall fra elsykkelbutikker, sportsbransjen, nettbutikker som blant annet selger elsykler, varehus som har et lite utvalg elsykler og andre butikker hvor elsykler er en liten del av sortimentet.

Det dukker stadig opp nye butikker og aktører som selger elsykkel, forteller Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening.

– Det dukker stadig opp nye aktører vi ikke har sett før, så vi jobber hele tiden med å få den komplette listen. Dette er et spennende marked i vekst, som mange lurer på om de skal være med på. Derfor dukker det stadig opp elsykler hos forhandlere du ikke trodde du kunne få deg elsykkel fra, sier Tronstad.

Elbilforeningen har estimert at det kommer til å bli solgt 70.000 elsykler i år. Dette basert på sammenligning med utviklingen i andre land.

– Salget kommer til å flate ut på et tidspunkt, vi vet bare ikke når. Det er grenser for for stort markedet er, sier Tronstad.

Hun forteller at elsykler tar stadig større deler av det totale sykkelsalget i andre land i Europa, og at vanlige sykler nå opplever en synkende markedsandel.

Folk vet hva de vil ha

Elsykkel med batteriet plassert under bagasjebrettet. Antallet solgte elsykler går opp. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Bransjen melder også at folk er på jakt etter dyrere sykler enn tidligere. At kundene har fått bedre kjennskap til elsykler antas å være en av grunnene til dette.

– Folk vet mer om elsykler nå enn for et par år siden, derfor kan de spørre mer om ulike kvaliteter enn før, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningens tall er for øvrig i tråd med tall fra Norsk Sportbransjeforening. De meldte nylig at de forventer en dobling i salget av elsykler for femte år på rad i 2017.

I år er det ifølge foreningen ventet at det selges 80.000 elsykler i Norge. Bare i løpet av de tre første månedene i år ble det importert over 12.000 elsykler til Norge.