– Det hjelper ikke så mye med elsykkel i det globale perspektivet

Vi tenker mye på miljø i Norge, men hvordan ligger vi egentlig an i det globale perspektivet? Hjelper det noe med våre elsykler og hybridbiler?

Denne gangen har vi fått besøk av forskningsdirektør Steffen Kallbekken ved Cicero for å lære oss mer om hvordan Norge ligger an med transportutslippene. Og spesielt på veiene går det nå raskt:

– I Oslo og Bærum ser vi nå at 80 prosent vil ha elbil eller hybrid, mens dieselbiler nesten ikke selges. Samtidig vil folk heller lease enn leie, for å se an utviklingen og verdifallet på den nye teknologien, kan Kallbekken rapportere.

Han tror endringene nå vil skje mye raskere enn vi før hadde trodd, og at selvkjørende biler snart vil være en del av hverdagen.

Lytt til ukens podcast nederst i denne saken.

Jan Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs nye podcast Teknisk sett.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes eller en annen podcast-app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

RSS-feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:197994369/sounds.rss

Hør de tidligere episodene: tu.no/podcast

Ukens episode: