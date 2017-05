For 25 år siden kjørte tyskeren jorden rundt i en Buddy. Nå skal han gjenta forsøket med en Buddy elsykkel

Tyske Robert Mohr, diplomgeograf, forfatter, journalist og ikke minst eventyrer fra München, vil slå den gamle Guinness-rekorden for elsykkel ned i støvlene. Den er på 12.400 km.

Han sikter på å sykle 24.000 km på fire måneder, eller rundt 20 mil om dagen. Han regner med å bruke åtte timer daglig på sykkelsetet.

Til forsøket har han valgt en Buddy Bike, som er utviklet i Norge og i Polen. Ikke en helt standard modell, men en som Buddy Electric på Økern har modifisert slik at den kan klare distansen.

Med så mange typer elsykler å velge mellom, er det kanskje pussig at Mohr har valgt en norsk elsykkel i sin jakt på ny Guinness-rekord. Men han har sine grunner for å velge Buddy Bike.

Ikke første gang

Det er ikke første gang 51 år gamle Mohr setter rekord. I 1992/1993 ble han den første i verden til å kjøre en elbil jorden rundt.

Den gangen kjørte han en tidlig utgave av Kewet, som var den danskutviklede forgjengeren til Buddy. Den var utstyrt med blybatterier og var modifisert med ekstra batterier i passasjersetet.

Likevel klarte den ikke mer enn noen få mil per lading. Den gangen tok det åtte måneder å kjøre 32 000 km, et snitt på litt over 13 mil om dagen, ifølge Los Angeles Times.

Bilen står nå på museum.

– Vi har hatt den tidlige jorden rundt bilen her i over 20 år som et slags klenodium, men i fjor solgte vi den til en tysker som skulle ha den i et museum. Det fikk Mohr vite om og det var derfor han tok kontakt med oss. Han ville vel ha en slags kontinuitet i konkurranseutstyret, sier daglig leder i Buddy Electric AS, Jan Petter Skram.

Utholdende elsykkel

Ble rigget for langkjøring: En slik Buddy Bike ble modifisert med tre batterier for å klare de lange dagsetappene og utstyrt med punkteringsfrie dekk. Foto: Buddy Electric

Før Mohr la i vei fra Økern 16. mai ble han utstyrt med en Buddy Bike M2 som var tilpasset den betydelige kjørelengden.

I stedet for ett batteri hadde den tre stykker, med en batterikapasitet på til sammen 1,89 kWh. Det er nok til å kjøre opptil 35 mil på en lading, og burde være rikelig til dagsetappene.

– Vi har også utstyrt sykkelen med punkteringsfrie dekk og en ekstra bred og solid kjede. Han kan ikke ha med seg en masse reservedeler, så dette må holde så langt det er teknisk mulig. Alt han har med seg er pakket i to salvesker og veier innpå 12,4 kilo, så dette er en kar som ikke pakker unødvendig, sier Skram.

Det er wattimene som teller

– Vanlige folk i dag kjøper gjerne sykler med 400 eller 500 Wh. Når vi begynte for fem år siden var 300 Wh standard, så ble det 400, 500, men vi har også batterier på 600 Wh. De på 600 Wh har omtrent det samme fysiske formatet som de på 300. Med 600 Wh er det realistisk å sykle mellom 7 og 10 mil. Her bør folk være oppmerksom på at det skrytes mye. Det er wattimene som teller, sier Jo Espen Bjerk, som er daglig leder av Evo Konsept, som importerer fem ulike sykkelmerker.

Han forteller at noen sykler har også to batterier på 500 Wh. De brukes gjerne av folk som skal sykle veldig langt. Men også store varesykler, som kan ta 200 kilo nyttelast, bruker slike. De har mye høyere strømforbruk enn vanlige elsykler.

Vil endre vaner

Mohr er ikke bare ute etter å sikre seg en plass i den gjeve rekordboken. Han vil også at rekordforsøket skal bidra til å vise at elektrisk mobilitet er en god transportløsning.

Han vil at folk endrer sine transportvaner og tenker mer miljøvennlig. Selv sykler han hver dag til jobb og har oppdaget at det er både raskere, rimeligere, sunnere og morsommere å kjøre bil og kaste bort tiden i kø.

– Hvis jeg kan vise at det er mulig å sykle jorden rundt på en Buddy Bike, betyr det at det bør være enkelt å bruke elektrisk transport i byene, sier Mohr.

Traveling light

Alt Mohr har med seg er pakket for de neste 4 månedene i to vanntette sidevesker.

– I tillegg til soveposen har jeg har med to sett klær og sko. Så langt det er mulig vil jeg unngå å ta inn på hotell eller herberge. Planen er å ringe på hos tilfeldige mennesker og høre om jeg kan sove i hagen deres og låne strøm. Jeg blir selvfølgelig ekstra glad om jeg blir invitert inn, smiler Mohr.

Ranet

Mohr hadde sett for seg at faren for sykkeltyveri kunne bli et problem på turen gjennom Mongolia. Men allerede dag tre ble Mohr sin største bekymring en realitet. På et vandrerhjem i Ørebro ble elsykkelen stjålet fra rommet hans. Heldigvis var han forberedt på det verste og hadde utstyrt sykkelen med en GPS-tracker.

Elektronikken, politiet og vennlige hotellansatte gjorde at redskapen dukket opp fant han sykkelen relativt uskadd igjen etter en dag. Tidstapet gjør at Mohr vurderer om han må droppe og reise innom Stockholm.