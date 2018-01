Smarthussystemet i økolandsbyen klikket: Nå bryter utbyggeren med leverandøren

Aktivhus Hurdal varsler i et brev til beboerne at de bryter med Hurdal økolandsbys smarthusleverandør Isoreflect.

Bruddet kommer få dager etter at TU fortalte hvordan smarthussystemet tilsynelatende klikket i november i fjor. Lysene blinket, persienner og støpsler var ute av kontroll som følge av at én eller flere støykilder blokkerte radiokanalene det trådløse smarthussystemet kommuniserte på.

Økolandsbyen har 31 separate smarthusservere. Alle serverne som ble undersøkt, var rammet.

Importør Autobolig og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) dro til Hurdal for å finne støykilden, men systemet begynte å fungere igjen fem minutter før Nkom kom på befaring. Årsaken er dermed fortsatt ukjent.

– Feil og mangler og mangelfull kundeservice

Mats Mauer Pettersen, salgs- og makedsdirektor i Filago, bekrefter overfor TU at de har varslet brudd og at de har sendt brev til beboerne.

– Vi vil ikke kommentere noe ut over det. Dette er en pågående sak mellom oss og leverandøren, sier Pettersen til TU.

Aktivhus Hurdal, som er datterselskapet til utbygger Filago, skriver i brevet at «bakgrunnen er at Isoreflect ikke har overholdt fremdrift som avtalt. Videre er det fortsatt feil og mangler ved deres leveranse og mangelfull kundeservice fra Isoreflect.»

Isoreflect har beklaget at kommunikasjonen rundt hva som er solgt ikke var tilstrekkelig. Daglig leder Thomas Bentzen sier at de ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Vi vil heller komme tilbake på et senere tidspunkt, sier Bentzen.

Hurdal økolandsby bygges ut i flere trinn. 70 boliger er allerede solgt. Foto: Meek, Tore/NTB Scanpix

Byttet system i høst

Økolandsbyen var opprinnelig bygget med et smarthussystem som baserte seg på kommunikasjon via strømkabelen. Da dette viste seg å være ustabilt, byttet man i høst til det trådløse systemet Loxone Air.

«Isoreflect presenterte Loxone og refererte til at systemet var velprøvd på både sykehus, skoler og i et stort antall eneboliger. På tross av dette viser tilbakemeldingene fra vår kundeundersøkelse at det fortsatt forekommer feil og mangler.»

Aron Ljung, beboer i økolandsbyen, er ikke overrasket over bruddet.

– For oss kommer ikke dette som noen overraskelse. Vi registrerer at enda en leverandør blir brutt med og tilliten til Filago AS og Aktivhus AS synker. Selvfølgelig visste Filago AS og Aktivhus AS om dette da TU skrev artikkel. De burde informert oss om de konklusjonene og løsningene som foreligger uten at vi skal bli informert gjennom en artikkel i TU, sier Ljung.

Nytt smarthussystem?

Pettersen i Filago sier leverandøren informerte beboerne om hendelsen samme dag som hendelsen skjedde, hvor de fortalte at de jobbet med å finne bakgrunnen for hendelsen. Ut over det ønsker ikke Pettersen å kommentere saksgangen.

– Varselet om brudd kommer to dager etter TUs artikkel om saken?

– Vi kommenterer ikke det, sier Pettersen.

Aktivhusene i Hurdal økolandsby er nesten utelukkende bygget i trevirke og naturmaterialer. De har solcellepaneler på taket for å være mest mulig selvforskynt med strøm. Foto: Meek, Tore/NTB Scanpix

– Vi følger opp denne saken tett. Vi vil ta ansvar og gjøre de nødvendige grep for å løse saken, slik at kundene får en velfungerende løsning, sier Pettersen.

I brevet til beboerne skriver Aktivhus Hurdal at de jobber med å finne en ny leverandør, og at de vil komme tilbake med mer informasjon så snart de kan. Det er uklart om dette innebærer at smarthussystemet byttes ut igjen.

– Det vil bero på hvilke råd vi får fra den nye leverandøren, sier Pettersen i Filago.

Alle trådløse smarthussystemer som benytter seg av de samme radiofrekvensene som Loxone, hadde blitt slått ved en slik hendelse, understreker importør Autobolig.