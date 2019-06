Strømkunder nektet å bytte strømmåler - nå dropper nettselskapet rettssaken

Forrige uke var det berammet tre saker i Sør-Trøndelag tingrett mot strømkunder som har nektet å installere automatisk strømmåler (AMS) fra nettleverandøren Trønderenergi.

Nå opplyser Trønderenergi at de har valgt å trekke kravet om midlertidig forføyning, som skulle sikre selskapet muligheten til å installere målerne, selv om de aktuelle kundene har motsatt seg dette.

Trønderenergis standpunkt er at måleren er nettselskapets eiendom, selv om den er installert hjemme hos kunden, og at kundene derfor plikter å gi dem tilgang til måleren.

Trekker sakene inntil videre

Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi sier at selskapet har valgt å trekke de tre sakene med krav om midlertidig forføyning inntil videre.

– Trønderenergi Nett har valgt å trekke de midlertidige forføyningene som var satt opp i retten i dag. Vi er kjent med at det er berammet en sak der Eidsiva er part senere i sommer. Denne saken er mye bredere enn vår, men berører det samme som vi ønsket. Vi ønsker derfor at denne saken blir kjørt først. Så får vi se hvilket resultat denne saken får, før vi tar en vurdering hva vi gjør videre, skriver Wuttudal i en e-post til Teknisk ukeblad.

Saken Eidsiva nett er involvert i, er foreløpig ikke berammet til noen bestemt dato. Eidsiva har fått frist til august med å komme med sine argumenter i saken.

Eidsiva-kunde går rettens vei

Anne Sagstuen Nysæter er direktør for nettstrategi i Eidsiva nett. Hun forteller at det er en kunde som har begjært midlertidig forføyning mot selskapet.

Anne Sagstuen Nysæther er leder for nettstrategi i Eidsiva nett. Foto: Eidsiva

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke kommentere saken ytterligere, utover at dette er en spesiell sak, sier Nysæter til Teknisk ukeblad.

Teknisk ukeblad har tidligere skrevet at Eidsiva har satt i gang med å stenge strømmen til kunder som nekter dem å installere ny strømmåler.

Hundre har ikke byttet måler

Per i dag er det om lag hundre kunder som Eidsiva ikke har fått byttet måler hos. Nysæter sier det er et krav fra NVE at alle skal bytte til ny strømmåler, og at også Justérvesenets regelverk slår fast at dette er nødvendig for å sikre at måling foregår nøyaktig og korrekt.

De kundene som har levert inn attest fra lege eller psykolog, får tilbudet om å få installert strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Disse må fortsatt leses av manuelt. For dette betaler kunden et gebyr som per i dag er på 2830 kroner per år.

400 har levert legeerklæring

Nysæter sier det er i overkant av 400 kunder som har levert inn erklæring fra lege eller psykolog og dermed fått fritak fra å installere måler med kommunikasjon.

– Noen av kundene som har fått fritak gjenstår det å få byttet måler hos, da kundene ikke godtar at det monteres ny måler uten kommunikasjonsenhet, fortsetter Nysæter.

Flere har kontaktet advokat

Advokat Mauritz Aarskog har selv vært i kontakt med flere Eidsiva-kunder fra sitt kontor på Hamar. Saken som skal opp for retten først, er det imidlertid en annen advokat som har.

– Jeg representerer flere Eidsiva-kunder som i øyeblikket avventer utfallet av denne første saken, sier Aarskog til Teknisk ukeblad.

Stor forskjell på Eidsiva og Trønderenergi

Det er advokat Hugo Matre fra advokatfirmaet Schjødt som har levert krav om midlertidig forføyning mot Eidsiva på vegne av sin klient. Han har også vært prosessfullmektig for de sakene Trønderenergi nå har besluttet å trekke.

– Det er stor forskjell på Trønderenergi og Eidsiva i denne saken. Trønderenergi velger å vente med å stenge til det rettslige grunnlaget er avklart, mens Eidsiva velger å stenge og heller la kundene saksøke dem. Det er vidt forskjellig praksis fra to selskaper som opererer etter det samme regelverket, sier Matre til Teknisk ukeblad.

Vil skape presedens

Matre representerer en klient som har fått varsel om stenging av strømmen fra Eidsiva nett. Denne kunden har ikke fått tilbud om ny måler uten kommunikasjonsenhet eller måler plassert utenfor huset, slik enkelte andre kunder har fått.

– Vi ønsker først å få stoppet stengningsvarselet, men vi ønsker også å få slått fast at selskapet ikke har adgang til å koble fra strømmen til private husholdninger på dette grunnlaget, sier Matre.

Matre påpeker at både Trønderenergi og Eidsiva har lokale monopoler på å levere strøm i sine områder.

– Kundene kan ikke velge å gå til en annen leverandør. Derfor er Eidsivas fremgangsmåte tyngende for selskapets kunder, sier Matre.