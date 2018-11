Stein (72) har forsynt tre landsbyer i Afrikas jungel med solceller. Målet er 89 til

– Ideen min var ganske enkel: Når jeg ikke lenger trengte å jobbe for å tjene til livets opphold skulle jeg bruke 10 år av livet mitt på å gi til de som ikke har vært like heldige som meg, sier Stein Skjørshammer.

Han skulle egentlig bli prest. I dag jobber han fulltid mot selskapet Sunergy sitt første mål: Forsyne 92 landsbyer i jungelen i Kamerun med elektrisitet fra solcelleanlegg.

I Norge er de så å si et enmanns-show, men i Afrika er de rundt 40 ansatte som selskapet har lært opp selv med midler fra Norad.

Åpnet Øst-Afrikas største: Solkraft kan ta av i Afrika

Teologi og fandenivoldskhet

Teologistudiet og erfaringen som prest ble en av de viktigste ingrediensene for å klare å gjennomføre prosjektet. I tillegg til galskapen.

– Mange trodde dette var «mission impossible». Men vi klarte det. Du må være litt gal, og ha en god porsjon fandenivoldskhet. Samtidig må du knytte mange og gode kontakter, og det er her jeg virkelig har fått bruk for teologistudiet. Kamerun er et veldig religiøst land, og jeg er overbevist om at jeg har knyttet kontakter raskere på grunn bakgrunnen min som prest, sier Skjørshammer.

Tidligere teolog og professor - nå solgründer i Afrika - Stein Skjørshammer, under Nordic-African Business Summit i Oslo. Foto: Adrian Broch Jensen

Stein Skjørshammer (72) Studerte teologi og jobbet deretter som prest i et par år.

Reiste så til USA og tok doktorgrad i samfunnsfag.

Fikk jobb som administrerende direktør i Alcatel Enova.

Jobbet deretter som dekan og professor på International University Audentes i Tallin, Estland.

Startet opp Sunergy som bygger solcelleanlegg i off-grid landsbyer i Afrika.

Tre landsbyer har blitt elektrifisert, og utstyret til å elektrifisere ni nye landsbyer ankom nylig Sunergys lager i Kamerun.

Målet er å ende opp med å elektrifisere 92 landsbyer i landet, for så å forflytte seg til andre afrikanske land. Dette for å spre risikoen og blidgjøre investorene.

– Vi har en avtale med myndighetene i Kamerun om 92 landsbyer. Men jeg tror egentlig vi kan få så mange landsbyer vi vil, hevder Skjørshammer.

Han påpeker samtidig at dette ikke hadde vært mulig uten tålmodige investorer med dype lommer.

Logistikken på gjørmete veier i regnsesongen er en av de mange utfordringene. Korrupsjon er en annen.

– Da vi skulle elektrifisere de første landsbyene opplevde vi at en av konteinerne våre med utstyr ble holdt igjen i havnen. Noen ville ha ekstra betalt for at utstyret skulle komme frem, på tross av at vi hadde betalt for frakten allerede, sier Skjørshammer, og fortsetter:

– I seks måneder prøvde vi alt vi kunne for å få den ut, uten å lykkes. Til slutt gikk jeg til statsministeren, og da var konteineren ute på et blunk.

Siden har konteinerne kommet ut fra havna i løpet av 14 dager, ifølge gründeren.

– Tror på grønne tall i 2019

Selskapet har ennå til gode å tjene penger, men når utbyggingen nå skyter fart vil inntektene stige betraktelig, tror Skjørshammer.

– Selskapet vil gå i pluss i 2019 med 12 landsbyer i drift, påstår han.

Sunergy har en temmelig unik businessmodell til norsk bedrift å være. De leverer ikke bare strøm, men også kabel-tv og internett. I tillegg selger de innvendig oppkobling av ledningsnett og små elektriske husholdningsapparater. Til sist tilbyr de mikrofinansiering i form av lån med ett års tilbakebetaling.

– Med seks inntektsstrømmer er det mulig å tjene penger. For å lykkes er du nødt til å forme bedriften etter de lokale behovene. Det er bare å glemme alt som har med norske forhold å gjøre når du setter deg på flyet til Afrika, sier Skjørshammer.

Han har besøkt Kamerun fire ganger i året de siste fem-seks årene. Det er ikke minst for å opprettholde et godt forhold til de lokale høvdingene og landsbyrådene. For å få avtaler med mydighetene om å disponere landareal til solcelleanleggene, må alle i landsbyrådet signere.

Norske solcelle-leverandører i kraftig vekst: Turbogründer satser i Sverige (TU Ekstra)

Eksportkreditt Norge om Sunergys satsing: Distribuerte løsninger vil helt sikkert få en plass på landsbygda i afrikanske land. Her er nettet generelt veldig dårlig utbygd. To hovedutfordringer: 1. Solstrømmen fra små anlegg er langt dyrere per kWh enn storskala solparker. 2. Betalingsmodellene er mindre robuste enn langsiktige kraftkjøpsavtaler. Kilde: Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling.

Analytiker: – God business-case

Det afrikanske solmarkedet er i vekst, både når det gjelder on- og off-grid-løsninger. On-grid vil si å koble seg på og levere til hovedstrømnettet i landet, slik for eksempel Scatec Solar gjør. Å satse på off-grid kan bestå i å lage sine egne lokale mini-strømnett, slik Sunergy gjør.

Den største forskjellen på on- og offgrid-satsing i Afrika, er den kommersielle risikoen, sier analytiker i Multiconsult, Ryan Glenn Anderson. Han har over 15 års erfaring med sol- og andre fornybare energimarkeder i Afrika.

– For norske selskaper som jobber innen mini-grid og off-grid er det ekstra viktig å ha lokal tilstedeværelse og kunnskap, jobbe med ny og billig solcelleteknologi, samt smarte løsninger som kan bruke mobilnett til blant annet strømmåling og betaling. Så vidt jeg kan se har Sunergy rullet ut en løsning som følger «best practice» hva gjelder totalløsninger til off-grid-kunder, sier Anderson.

Sunergy Startet opp i 2012.

Bygger solcelleanlegg i landsbyer i Kamerun. Tjener også penger på mikrofinansiering, salg av elektriske husholdingsartikler, innvendig oppkobling av ledningsnett, internett og kabel-TV.

Per landsby leverer anleggene under 1 kilowatttime per husstad. Det holder til ute- og innebelysning, mobillading, radio, TV, internett og noen få elektriske husholdningsartikler.

Leverandører: Eltek, Rec Solar, Speedcast Exide, Perfecta Industries og Glava Energy Center.

Bruker også leverandørene sine som konsulenter, noe for betaling og noe som vennetjenester.

Mottar pengestøtte fra NORAD, og mottar rådgivning fra blant andre Eksportkreditt Norge og Giek.

Medlem av Norwegian-African Business Association.

I større land som Tanzania, Nigeria og Kenya, samt et par andre Vest-Afrikanske land er det fullt mulig å gjøre mini-grid til en god business-case, mener Anderson.

– Samtidig krever det en ganske høy tariff på strømmen for å få det til å gå rundt, og her er det ikke så mange afrikanske land som har det regulatoriske helt på plass ennå. Det positive er at jeg tror vi vil se løsninger i fremtiden hvor mini-grid ikke nødvendigvis vil måtte konkurrere med hovedstrømnettet, men anses som komplimentært.

Selv om markedene for solparker i Afrika vokser på lengre sikt, vil vi se dalende etterspørsel etter nye parker de neste to-tre årene, ifølge analytikeren.

– Øst-Afrika opplever nå en liten overforsyning. Det gjør også deler av Sør- og Vest-Afrika. Men etter et par år vil etterspørselen igjen overstige tilbudet og da bør solenergi spille en viktig rolle, siden den både er billig og enkel, sier Anderson.

Fikk drahjelp av Rec- og Scatec-gründer

Historien om Sunergy startet da Stein Skjørshammer underviste i entreprenørskap ved universitetet International University Audentes i Tallin. Han skulle sette i gang et prosjekt som viste hvordan man kan starte bedrifter for å bringe folk ut av fattigdom.

– Jeg var redd vi kom til å ende opp med å bare klippe håret til hverandre, og ville i stedet utforme et skikkelig prosjekt. Jeg tok kontakt med min gamle venn Alf Bjørset som var med å starte opp Rec og Scatec Solar. Etter en prat med ham sto det klart for meg: «Energi! That's it!» Vi drar til off-grid landsbyer, bygger et lite solcelleanlegg og leverer strøm til lokalbefolkningen, forteller Skjørshammer.

En stund senere var han gjesteforeleser i Finland, ved Helsinki School of Economics.

– Det samme var en professor fra Kamerun ved navn Dr. Kinney. I lunsjen fortalte jeg ham om prosjektet, og han utbrøt: «Fantastisk! La oss gjøre det i Kamerun». Da jeg kom tilbake fra Helsinki ringte jeg min venn Ole Hallvard Haugen - som nå er hovedaksjonær - og sa at vi måtte bestille to billetter til Kamerun.

De to daglige lederne av Sunergy, Mike Fohba og Stein Skjørhammer, inspiserer det første av i alt 92 solcelleanlegg som skal forsyne kamerunske landsbyer med strøm. Foto: Sunergy

– Kan bli et gigantselskap

Som sagt så gjort. De to tilbrakte en uke i landet, og gjennomførte en mulighetsstudie. Senere testet de ut solcelleideen ved å sette opp et lite anlegg på et universitet. Deretter utvidet de til en landsby hvor de allerede hadde fått god kontakt med høvdingen, og med det var startskuddet for bedriften avfyrt.

– Med elektrisitet kommer arbeidsplasser. Den første forretningen som startet opp etter at vi hadde elektrifisert vår første landsby, var utsalg av kjølevarer. Så kom datamaskiner inn i klasserommene. Det vi tilfører av arbeidsplasser og verdier til landsbyene overstiger det vi tar ut med svært god margin.

Skjørshammer selv har enorme ambisjoner og tro på videre vekst. Han mener norske selskap har gode muligheter i Afrika, tross utfordringene.

– Jeg tror Sunergy kan bli et gigantisk selskap som kan påvirke Afrika på en måte som ingen har sett før. Om ikke vi gjør det kommer noen andre til å gjøre det, sier han.

- Solenergi gir dobbelt så mange jobber

Sunergy er medlem av Norwegian-African Business Assosiation (Naba) - en interesseorganisasjon som blant annet skal hjelpe norske bedrifter i det afrikanske markedet.

Blant medlemmene finner vi også Scatec Solar, der Equinor nylig sikret seg ti prosent av aksjene. Selskapet har satset i Egypt, Sør-Afrika, Rwanda og Nigeria. Her er det imidlertid snakk om større solcelleparker, slik som det 74 MW store anlegget i Sør-Afrika.

Scatec Solars solcelleanlegg i Sør-Afrika. Foto: Scatec Solar

Lederen for Naba, Eivind Fjellstrand, beskriver Sunergy som et selskap med en oppskrift som synes å være «hånd i hanske» for et marked i sterk vekst.

– I Afrika kan det fremdeles skapes 1300 GW med vind, 15 GW med geo-termisk energi og 10 terawatt med solenergi, sier Fjellstrand, og legger til at solenergi-investeringer skaper dobbelt så mange jobber per enhet produsert energi, sammenlignet med kull eller naturgass.

Han har disse tre tipsene til norske energiselskaper som vil satse i Afrika:

Ha langsiktig horisont, vær tålmodig og sørg for å skaffe de riktige lokale samarbeidspartnerne.

Snakk med de som har tråkket opp løypa i forkant. Det begynner å bli flere norske energiselskaper som kan dele av sine erfaringer.

Sist men ikke minst: Ikke legg igjen HMS-standardene på Gardermoen. Norge har et fortjent godt rykte i afrikanske land, og det ønsker vi ikke at noen skal rokke ved.

Dette er den første landsbyen, dypt inne i den kamerunske jungelen, som Sunergy har elektrifisert. Innen 2019 skal 12 av totalt 92 landsbyer ha fått strøm fra solceller. Foto: Sunergy