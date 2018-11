Equinor satser på sol, går inn i Scatec solar

De drøyt 11 millioner aksjene utgjør 9,7 prosent av aksjene i selskapet, skriver Equinor i en pressemelding.

Totalt har Equinor, tidligere Statoil, dermed en eierandel på litt over 10 prosent i Scatec Solar.

– Investeringen i Scatec Solar vil styrke vår posisjon i en raskt voksende fornybarsektor og supplere Equinors portefølje med lønnsom solenergi. Dette er i tråd med vår strategi for å utvikle oss som et bredt energiselskap, sier Pål Eitrem, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Samarbeider i Brasil og Argentina

Equinor samarbeider allerede med Scatec Solar i Brasil og Argentina.

Først ut var Apodi i Brasil, der Equinor i 2017 kjøpte 40 prosent av solprosjektet, som skal ha en kapasitet på 162 megawatt.

I tillegg kjøpte Equinor 50 prosent av prosjektselskapet slik at de kunne delta i oppbygging og drift av solenergiprosjekter i framtiden. Samlet kjøpspris for solenergiprosjektet og prosjektselskapet kom på 25 millioner amerikanske dollar.

I juni 2018 gikk Equinor inn med nær 77 millioner dollar i eierandeler og i den argentinske solenergiprosjektet Guanizul 2A. Her kjøpte Scatec og Equinor 50 prosent hver.

Guanizul 2A ligger i San Juan-regionen i Argentina og er på 117 megawatt.