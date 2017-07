Vraket hele solsatsingen i 2010 – nå bygger de sin største solpark noensinne

Statkraft har nå begynt å bygge sin største solpark noensinne - på 14,8 MWp i Nederland.

Tidligere har den statlige energigiganten kun vært beskjedent inne i sol. Det har blitt investert i sol i gjennom samarbeid med andre og investeringene har blitt gjort i små anlegg.

«Det er først med investeringen i Nederland, at man ser Statkraft gå inn i solmarkedet som en forholdsvis stor aktør», skriver bransjenettstedet energiwatch.dk (krever innlogging).

25 fotballbaner

Statkraft opplyser til Teknisk Ukeblad at byggingen av solparken Lange Runde i Emmen i Nederland startet i juni og at den etter planen skal stå ferdig innen utgangen av året.

Solpanelene i solparken vil dekke et areal på 188 mål som tilsvarer omlag 25 fotballbaner og årlig kraftproduksjon er estimert til 13,7 GWh.

Kjøpet av rettighetene til prosjektet og byggingen, ble markert som et av høydepunktene i selskapets resultater fra andre kvartal, som ble lagt frem torsdag. Selskapet vil ikke gå ut med hvor mye de investerer i solparken.

I mars i år åpnet også en delvis Statkraft-eid solpark i India. Parken i Karnataka har en installert effekt på 5 MW, og er eid av et joint venture der Statkraft deltar.

Oppdatert strategi

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft sier følgende i en uttalelse som er sendt til Teknisk Ukeblad gjennom informasjonsavdelingen til Statkraft.

– Statkraft har over tid jobbet med ulike forretningsmodeller innen solkraft. Solkraft blir stadig mer lønnsomt, også i kombinasjon med batteriløsninger som er i rask utvikling, forteller han.

– Satsingen i India og Nederland er i tråd med vår oppdaterte strategi som vil omfatte investeringer i solkraft, i tillegg til vind- og vannkraft, sier Rynning-Tønnesen.

– Var dyrere

I 2010 skrotet Statkraft sin første solkraftsatsing. De solgte da Casale solpark i Italia på 3,3 MWp med en årlig kraftproduksjon på 4,5 GWh. Anlegget ble solgt etter at Statkraft bestemte å fokusere strategien rundt kjerneområdene vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme.

Signalene om at Statkraft igjen vurderte sol, kom først i 2015. Daværende konserndirektør for markedsoperasjoner og IT Jürgen Tzschoppe, fortalte da følgende til Sysla:

– I 2010 var det høyere kostnadsnivå og behov for betydelige subsidier for utbygging av solkraft. Daværende støtteregimer var ustabile, og Statkraft vurderte det som riktig å trekke seg ut. Andre selskap som ble værende, har måttet ta tap i ettertid, sa han.

I 2015 var Statkraft i gang med å vurdere solkraftinvesteringer.

– Litt vingling

Solkraftekspert Bjørn Thorud i Multiconsult mener selskapet gjør rett med å gå inn i solkraft igjen.

– Statkraft holdt på med sol, så valgte de det bort, og nå har de valgt det tilbake igjen. Det er litt vingling, men jeg skjønner godt at de vil begynne med sol igjen, sier han.

Han er kritisk til selskapets gass-satsing.

– Hvorfor de valgte å satse på gass i Tyskland og ikke sol tidligere, det vet jeg ikke. Jeg mener det var en klønete beslutning, sier han.

– Dersom de vil være i kraftbransjen, så må de begynne å bygge sol, sier han og viser til at vannkraft mange steder er blitt vesentlig dyrere enn solkraft, sier han.

Bør vurdere hybridkraftverk

Thorud mener Statkraft lenger sør også burde se på muligheter for å kombinere vannkraftverk med solkraftverk.

– Jeg tror det kunne vært en veldig god ide å kombinere vannkraftverk og solkraftverk til hybridkraftverk på steder der det ikke er is. I tørkeperioden kunne du spart vann ved å hindre avdamping med solceller som flyter i magasinet, sier han.