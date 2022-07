Statnett ber Equinor om å beholde gasskraftverket på Mongstad

«Statoil legger ned gasskraftverket på Mongstad ved utgangen av 2018 fordi det ikke er lønnsomt», skrev TU i februar 2017.

Men nedleggelsen er utsatt gang på gang og fortsatt er den 150 MW store gassturbinen i drift som back-up på Mongstad. Ved sist oppdatering var Equinors plan å stenge ned gasskraftverket i slutten av juni.

Men i siste liten, 23. juni, sendte Statnett et brev til Equinor hvor de ber dem om å vurdere om det er hensiktsmessig å stenge ned gasskraftverket på Mongstad som planlagt.

Statnett: Vi har høynet beredskapen

– Spesielt i dette området, der forsyningssituasjonen fra før er anstrengt og flere nye forbrukere ønsker å kople seg på, er det uheldig at en større produsent kopler seg ut, sier Statnetts konserndirektør for systemdrift, Peer Olav Østli, til Energiteknikk, som omtalte saken først.

– Vi ser på hele forsyningssituasjonen i Norge, og har høynet beredskapen i våre anlegg i lys av energisituasjonen i Europa, sier Østli.

Både Norsk Industri og Mongstad Industripark har bedt om at kraftverket må få stå, i lys av den anstrengte forsyningssituasjonen i området.

Advarer om utkoblinger av Troll og Oseberg

Også i 2019 pekte Statnett på at nedleggelse av gasskraftverket ville redusere forsyningssikkerheten i regionen, og øke risikoen for utkoblinger.

Siden den gang er det vedtatt å elektrifisere Troll B, C og Oseberg-plattformene. Også annen kraftkrevende industri har søkt om tilknytning i området.

Statnett skriver i brevet at de møter behovet ved å oppgradere nettkapasiteten. I byggeperioden må Statnett koble ut anleggene sine oftere, noe som igjen vil svekke strømforsyningen.

Statnett viser også til sikkerhetssituasjonen i Europa, og at gasskraften på Mongstad har betydning for hvor sikker strømforsyningen er.

Uten gasskraften kan nytt forbruk med særskilte tilknytningsvilkår må kobles ut eller redusere uttaket når nettet skal vedlikeholde, skriver Statnett. Det er nettopp de nevnte plattformene, som også eies av Equinor, som har tilknytning på slike vilkår.

Uaktuelt å bruke mobilt gasskraftverk

Tidligere eide Statnett selv to mobile gasskraftverk til bruk i krisesituasjoner: Ett på Tjeldbergodden nord for Kristiansund, og ett på Nyhamna på Aukra, ikke langt fra Molde. Gasskraftverkene ble kjøpt i 2009 for å unngå rasjonering i Midt-Norge, som da hadde et stort underskudd på kraft.

Etter at kraftlinja Ørskog-Sogndal ble satt i drift i 2016, var det ikke lenger behov for kraftverkene. Kraftverket på Tjeldbergodden solgt, og Statnett har lenge forsøkt å selge Nyhamna-kraftverket, uten å lykkes.

Statnett sier til TU at konsesjonen ikke lenger er gyldig, og at det ikke er aktuelt å ta i bruk Nyhamna-kraftverket (150 MW), selv i en «Svært anstrengt kraftsituasjon», kalt SAKS.

Statnett ønsker å selge kraftverket så fort som mulig. Kraftverket står dessuten i et område som ikke har noen utfordring med forsyningssikkerheten i dag.

– Det finnes kraftreserver

De siste dagene har det vært mye fokus på mulige SAKS-tiltak som nedstenging av industri, rasjoneringstariffer og rullerende blackout. Men kommunikasjonssjef i Statnett, Christer Gilje, sier at de har mange markedsrettede tiltak som kommer før SAKS-tiltak og rasjonering.

– Sannsynligheten er fortsatt mye større for at det ikke blir rasjonering enn at det blir det, sier Gilje.

Han minner om at veldig høye priser kan gjøre at både store og små forbrukere endrer forbruket sitt. Dessuten finnes det kraftreserver som kan brukes på kort sikt.

– Man holder alltid igjen litt til reservemarkedet, som kan gi mer effekt på dager hvor det er for lite produksjon, sier Gilje.

Energi Norge: Det spares der man kan

Både Statnett og NVE har oppfordret kraftprodusentene om å ta mer hensyn til den lave fyllingsgraden og disponere vannet annerledes. Men før helgen sa Statnett at kraftselskapene likevel produserer som før, på tross av deres advarsler.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge sier i dag at det ikke er noen grunn til å tro at kraftselskapene ikke lytter til beskjeden om å spare på vannet.

– Tilbakemeldingen vi får, er at alle som kan holde igjen vann, holder igjen. Meldingen fra NVE er tindrende klar, og det spares der man kan, sier markedsdirektør Toini Løvseth til NTB.

Hun mener det er rart å tro at kraftprodusentene vil tømme magasinene på sommeren, når prisen er lav.

– Ingen kraftprodusent i verden har et eneste insentiv til å være utsolgt til vinteren, når prisen er høy, sier Løvseth.

At Statnett ikke ser tegn til lavere kraftproduksjon, kan ha andre forklaringer, mener Løvseth. Hun sier at Statnett ikke vet hvilke kraftverk som produserer, og peker på at det nå er mye vann i elver med elvekraftverk som ikke har magasiner til å spare på vannet.