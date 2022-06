Raffineriet på Mongstad har lenge vært Norges desidert største utslippspunkt, og nye tall fra 2021 viser at det fortsatt er tilfelle. Faktisk økte utslippene i fjor, fra et utslipp av klimagasser på 1,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2020 – til over 2 millioner tonn i 2021.