Startet arbeidet for kun tre år siden: Vingmann-dronen som skal følge med Australias kampfly har vært i lufta 

10 måneder etter at den ble rullet ut og vist fram offentlig for første gang, har den ubemannede luftfarkosten Boeing Loyal Wingman fløyet.

Dronen utvikles som en del av prosjektet «Airpower Teaming System» (ATS) i samarbeid mellom Boeing Australia og Royal Australian Air Force (RAAF).

Som navnene peker på, er det her snakk om å utvikle droner og ikke minst autonomi som legger til rette for at ubemannede og bemannede kampfly kan operere i fellesskap.

Jomfruferden fant sted noe forsinket, den skulle etter planen blitt gjennomført i løpet av fjoråret, men viktigere er det at den ifølge Boeing var vellykket.

Skal fly flere sammen i år

Under flygingen 28. februar ble dronen overvåket av en testflyger fra en bakkestasjon på øvingsfeltet Woomera i South Australia. Den fløy en forhåndsbestemt rute i forskjellige høyder og hastigheter for å verifisere at alle systemer fungerte som de skulle.

Ifølge Boeing har de kommet langt med å utvikle ytterligere Loyal Wingman-droner og planen er å fly dem sammen i løpet av dette året.

Tidligere har selskapet forklart at et av de viktige, og kanskje litt selvsagte, målene er å få så mye ytelse som mulig i en plattform som koster så lite som mulig. ATS-dronen i Australia skal ifølge Boeing ha jagerflylignende ytelser, en lengde på 11,7 meter – til sammenligning fire meter kortere enn F-35 – og evne til å fly over to tusen nautiske mil.

I det digre og cockpitløse nesepartiet er det plass til mange sensorer, og hele nesa og inneholdende nyttelast skal kunne byttes ut kjapt, avhengig av hva slags oppdrag dronen skal ut på.

Air Marshal Mel Hupfeld, sjef for det australske luftforsvaret, påpeker at kjernen i dette programmet er å utvikle droner med autonomi og kunstig intelligens godt nok til at de kan støtte bemannede fly i komplekse operasjoner, enten det er snakk om F-35A, FA/18E/F eller E-7A Wedgetail.

Første på over 50 år

Dette prosjektet er nok et eksempel på hvordan bruken av digitale verktøy er i ferd med å endre måten flyindustrien jobber på og strømlinjeformer måten design og bygging gjennomføres, blant annet med konseptet med digital tvilling, der hele flyet representeres digitalt før det bygges.

Ifølge Boeing har de her gått fra blanke ark til første flyging på tre år. De understreker at dette er med støtte ikke bare fra det australske luftforsvaret, men også rundt 35 australske industripartnere.

I pressemeldinga gjøres det et nummer av at dette er det første militære flyet som designes og produseres i Australia på over 50 år.

Det har vært noen australske flyfabrikker som i tillegg til å lisensprodusere utenlandske fly også har tatt fram egne design. Eksempler på dette er Commonwealth Aircraft Corporation (CAC) og Government Aircraft Factories (GAF)/Aerospace Technologies of Australia (ASTA) som begge i dag inngår nettopp i Boeing.

Selv om dette foregår i Australia, pekes det på at resultatene av grunnlagsarbeidet som legges ned her, skal overføres til andre ATS-prosjekter Boeing har med andre kunder rundt om i verden.

Måldrone styrtet

Det er ingen selvfølge at de første flygingene går etter planen, noe US Air Force fikk en kostbar påminnelse om i fjor høst. Den nye 5GAT-dronen («Fifth-Generation Aerial Target») gikk tapt på jomfruferden over Utah i oktober.

Det er Sierra Technical Services (STS) som er hovedleverandøren i 5GAT-prosjektet som i utgangspunktet skal ta fram en fullskala, lavsignaturfarkost som mer realistisk enn eksempelvis dagens måldroner basert på F-16 kan representere trusselen de kan forvente å møte fra motstandernes femtegenerasjons kampfly.

Samtidig er det også fortalte at det er aktuelt å videreutvikle også denne dronen i et «loyal wingman»-konsept, lignende det vi ser i Australia, altså at den kan operere i tett samspill med bemannede fly og kontrolleres ved hjelp av kunstig intelligens.

Et annet sidemål er å bruke 5GAT-prosjektet i det pågående omstillingsarbeidet som handler om hvordan flyindustrien designer og bygger nye plattformer. For eksempel at modellene for ytelse i luften, produksjon av flyet, samt vedlikehold sammenstilles i samme digitale verktøy.