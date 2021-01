USAs nye stealthdrone styrtet på sin første flytur

Det amerikanske forsvaret og dets allierte som Norge, har et påtrengende behov for nye måldroner som kan representere trusselen moderne femtegenerasjons kampfly utgjør.

Svaret kan være «Fifth-Generation Aerial Target» (5GAT) som har vært på tegnebrettet i snart 13 år.

Men prosjektet har lidd et solid tilbakeslag etter at den første prototypen gikk tapt på sin jomfruferd i oktober i fjor.

Flere forsinkelser

Denne hendelsen har det vært stille om til det kom fram tidligere denne måneden i den årlige rapporten fra det amerikanske forsvarsdepartementets organisasjon for operasjonell testing og evaluering (DOT & E).

Ifølge rapporten hadde US Air Force gjennomført vellykkede bakketester på Dugway proving ground i Utah i september, men på jomfruferden 23. oktober skjedde det et uhell i lufta som førte til at flyet gikk tapt.

Omstendighetene rundt havariet blir nå undersøkt, ifølge Director, Operational Test and Evaluation som overser dette prosjektet der hovedleverandøren er Sierra Technical Services (STS).

Dette er et lite oppstartsselskap med mange tidligere Skunk Works-ingeniører, som holder til ved Mojaveørkenen i California. De har med seg Fast Optimal Engineering, som blant annet leverer styresystemer, og 5-D Systems som utvikler softwaren.

5GAT ble vist fram offentlig første gang for et år siden, men gikk tapt for tre måneder siden. For å holde prisen nede, er det utstrakt gjenbruk av ulike komponenter fra utfasede jagerfly, blant annet GE J85-motorer og andre deler fra treningsflyet T-38 og jagerflyet F-5 og noen komponenter fra F/A-18 Hornet. Foto: Det amerikanske forsvarsdepartementet

STS har jobbet med dette konseptet siden 2008 og ble tildelt den første 5GAT-kontrakten i mars 2017. I februar 2019 meldte selskapet at de var tildelt en kontrakt om å bygge en prototyp nummer to. På dette tidspunktet var planen fortsatt å gjennomføre den første flygingen sommeren samme år.

Noe forsinket ble dronen vist fram offentlig for første gang i januar 2020 og det meste lå til rette for en snarlig første testflyging, men i stedet ble det flere måneders stillstand som følge av covid-19.

Ifølge DOT & E er arbeidet med å bygge den andre demonstrasjonsdronen i en tidlig fase, og det amerikanske forsvarsdepartementet har bedt om 32,7 millioner dollar i 2021 for videre utvikling og testing av den andre 5GAT-prototypen.

Flere mål

5GAT er det USA beskriver som en fullskala, lavsignaturfarkost som mer realistisk enn eksempelvis dagens måldroner basert på F-16 kan representere trusselen de kan forvente å møte fra motstandernes femtegenerasjons kampfly.

Luftmålene brukes blant annet til å utvikle taktikk og prosedyrer for å møte denne typen trusler og å teste og validere våpen, både for flygere og luftvern.

Det er ikke nødvendigvis slik at dronen kun skal brukes til trening. Det skal også være aktuelt å videreutvikle den i et «loyal wingman»-konsept, altså at den kan operere i tett samspill med bemannede fly og kontrolleres ved hjelp av kunstig intelligens.

Et annet sidemål er å bruke 5GAT-prosjektet i det pågående omstillingsarbeidet som handler om hvordan flyindustrien designer og bygger nye plattformer. For eksempel at modellene for ytelse i luften, produksjon av flyet, samt vedlikehold sammenstilles i samme digitale verktøy.