Gjenbruker deler fra F-5 og T-38: Nå får F-35 endelig en skikkelig treningsmotstander

USA har hatt femtegenerasjonsflyet F-22A i drift i 15 år og snart produsert 600 eksemplarer av femtegenerasjonsflyet F-35.

Men en femtegenerasjons måldrone, som disse flyene og luftvern kan bryne seg på, har manglet.

Fram til nå. Det amerikanske forsvarsdepartementet og dets industripartnere gjør seg i disse dager klare for å sende «Fifth Generation Aerial Target» (5GAT) i lufta for første gang.

Realistiske trusler

5GAT er det USA beskriver som en fullskala, lavsignaturfarkost som mer realistisk enn noen annen måldrone de har i dag kan representere trusselen de kan forvente å møte fra motstandernes femtegenerasjons kampfly.

Det vil for eksempel være Sukhoi Su-57, som det russiske flyvåpenet etter planen skal motta mot slutten av året, og kinesiske Chengdu J-20 som ble tatt i bruk for tre år siden.

Som navnet tilsier er formålet å fungere som luftmål. Det handler om å utvikle taktikk og prosesdyrer for å møte denne typen trusler og å teste og validere våpen. Ikke bare for flygere, men også for luftvern.

Hadde det ikke vært for covid-19, hadde dronens jomfruferd trolig blitt gjennomført for lengst. Da den ble vist fram for offentligheten for første gang i januar i år, var bakketestinga i stor grad ferdigstilt.

Etter flere måneders stillstand ble det i september gjennomført en rekke nye bakkestester, og nå har prosjektet grønt lys for å gjennomføre den første flygningen som vil skje over Dugway proving ground i Utah.

– Flytesting vil starte i slutten av oktober, melder det amerikanske forsvarsdepartementet.

Kjapp utvikling

Det er departementets organisasjon for operasjonell testing og utvikling (DOT & E) som styrer prosjektet der hovedleverandøren er Sierra Technical Services, et lite oppstartsselskap med mange tidligere Skunk Works-ingeniører som holder til ved Mojaveørkenen i California. De har med seg Fast Optimal Engineering, som blant annet leverer styresystemer, og 5D System som utvikler softwaren.

Bakketesting av 5GAT i Utah i september 2020. Foto: Det amerikanske forsvarsdepartementet

For å holde prisen nede, er det utstrakt gjenbruk av ulike komponenter fra utfasede jagerfly. Ifølge Aviation Week er det blant annet snakk om GE J85-motorer og andre deler fra treningsflyet T-38 og jagerflyet F-5, begge fra Northrop, i tillegg til noen komponenter fra F/A-18 Hornet.

Sist helg skrev vi en del om blant annet om «The digital centuries series» som startet i US Air Force for et år siden. Dette initiativet ser på å utvikle og bruke et sett digitale verktøy for å endre måten flyindustrien jobber på. Det handler eksempelvis om at modellene for ytelse i luften, produksjon av flyet, samt vedlikehold sammenstilles i samme digitale verktøy. Konseptet med digital tvilling, der hele flyet representeres digitalt før det bygges, vil strømlinjeforme måten design og bygging gjennomføres.

Det siste eksemplet på effekten av dette så vi da USAF for en måned siden bekreftet at de på kun ett år har designet og startet å fly testfly av sjette generasjon. Fra før har vi sett Boeing og Saab designe og bygge det nye treningsflyet T-7A Red Hawk fra blanke ark og fly det i løpet av kun tre år.

– På tross av covid-19-relaterte forsinkelser har vi her gått fra et grunnleggende konsept til en flygende prototyp på kun tre og et halvt år, påpeker 5GAT-prosjektledelsen.

F-16-droner

USAF har fra før andre fullskala fjerde generasjons luftmål basert på F-16.

QF-16 gjennomførte sin første flygning for litt over sju år siden. I samarbeid med BAE Systems ble det laget seks testeksemplarer, basert på Block 15, 25 og 30, før serieproduksjonen kom i gang i 2015. Dette foregår på Boeings anlegg på Cecil Field, vest for Jacksonville i Florida.

Nylig satte Boeing opp en ny produksjonslinje på flykirkegården Amarg i Tucson i Arizona. Ifølge kontrakten skal 126 fly bygges om. Forgjengeren QF-4, basert på F-4 Phantom II, ble faset ut i 2016 etter 53 års tjeneste.

Det finnes andre måldroner også. En av dem, BQM-167A, så vi i september agerte kryssermissil slik at luftvernsoldatene som betjener Nasams i og rundt Washington D.C. kunne trene på å skyte ned denne typen trusler.

USA betegnet dette som en historisk hendelse fordi de aldri før har skutt ned et «kryssermissil» i så lav høyde, uten at de oppga flere detaljer. Ifølge meldinga fra Eglin AFB, nordvest i Florida, markerte dette skuddet avslutningen på test- og verifikasjonsprogrammet «Vermilion Stallion» som er blitt kjørt i etterkant av flere oppgraderinger på det amerikanske Nasams-systemet.