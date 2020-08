Hva som skjer med de gjenværende norske F-16-jagerflyene når de fases ut om under halvannet år, er ikke avgjort. Noen av dem har igjen en del flytimer og forsøkes solgt.

I USA, som har en stor andel av de 4.600 F-16-flyene som er levert siden 1978, blir noen av de pensjonerte jagerflyene konvertert til å fly ubemannet og ender sine liv som luftmål til bruk i våpentesting.

Det er Boeing som gjør denne ombyggingsjobben, og tidligere i sommer leverte selskapet den første QF-16 fra et nytt anlegg på den store flykirkegården i Arizona.

Tusenvis av fly

Det befinner seg rundt 4-5.000 fly på 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG), også kalt «The Boneyard», på flybasen Davis-Monthan i Tucson.

Boeing QF-16 tar av fra «The Boneyard» 4. juni 2020.

Dette er et gunstig lagringssted på grunn av lite regn og lav luftfuktighet og fordi sanda er så hardpakket at det ikke er behov for parkeringsramper.

De fleste flyene her blir parkert for godt, mens noen er satt i såkalt nulltilstand og lagres for framtidig bruk. Det var for eksempel tilfellet med fem C-130H Hercules-fly som det norske forsvaret fløy hit i juli 2008 og som omsider ble solgt i fjor.

Kjøperen var Coulson Aviation som nå etter å ha satt dem tilbake til luftdyktig stand er i ferd med å konvertere tre av dem – «Frøy», «Ty» og «Brage» – til brannslukkingsfly.

Fra den samme ørkenen hentes det nå ut noen eksemplarer av de rundt tusen amerikanske F-16-flyene som står her, for å bygges om til såkalte «full-scale aerial target» (FSAT).

QF-16 overtok for QF-4

Den første ubemannede flygingen med et QF-16 fullskala luftmål ble gjennomført i Florida 19. september 2013. Bilde: Boeing

QF-16 gjennomførte sin første flygning for snart sju år siden. I samarbeid med BAE Systems ble det laget seks testeksemplarer, basert på Block 15, 25 og 30, før serieproduksjonen kom i gang i 2015. Dette foregår på Boeings anlegg på Cecil Field, vest for Jacksonville i Florida.

Nå har de altså satt opp en ny produksjonslinje på flykirkegården Amarg. Ifølge kontrakten skal 126 fly bygges om, og Boeing har så langt levert cirka 40 prosent av disse.

QF-16 er i stand til å operere delvis autonomt eller fjernstyrt fra bakken, i tillegg til at de også tidvis flys bemannet. Under jomfruferden i 2013 var det to testflygere som fjernstyrte måldronen fra en bakkestasjon på flybasen Tyndall i Florida.

Vanligvis går man varsomt fram når nye fly skal i lufta for første gang. Her var det derimot en tøff jomfruferd som i tillegg til automatisk takeoff og landing inkluderte flyging i overlydshastighet og en del andre manøvre. Den ombygde maskinen er fortsatt kapabel til å dra 9G.

Prosjektet nådde en ny milepæl i februar 2017 da de startet opp på flybasen Holloman i New Mexico, hvor det foregår våpentesting i tillegg til Tyndall. Et halvt år tidligere hadde forgjengeren QF-4, basert på F-4 Phantom II, blitt faset ut. Eller rettere sagt, det siste eksemplaret var skutt ned.

QF-4 Phantom ble faset ut i 2016 etter 53 års tjeneste. Foto: Tech. Sgt. Jeffry Howerton

Det var i New Mexico at QF-16 første gang ble brukt som luftmål i august 2014. Da var oppgaven å validere bakke-til-luft-missiler, og det ubemannede jagerflyet overlevde i alle fall den første testen.

De er konstruert for å kunne fly mange oppdrag før de tilintetgjøres. Det første testflyet ble sprengt i filler på bakken, under kontrollerte former i forbindelse med testing av selvdestrueringsmekanismen («flight termination system», FTS), som kan komme godt med dersom dronene ikke vil lystre.