Den lojale vingmann: Boeing forbereder jomfruferd med den nye dronen

Kostbare bemannede kampfly på oppdrag sammen mer erstattelige støttespillere i form av droner. Det er en rekke såkalte «loyal wingman»-konsepter under utvikling rundt omkring.

Et av dem foregår i Australia, der Boeing mandag viste fram den første av tre planlagte prototyper.

Dronen skal etter planen fly for første gang i løpet av dette året, i samarbeid med det australske luftforsvaret (RAAF) som er partner i prosjektet.

Lavkostdesign for fremste linje

Boeing har med seg 35 australske underleverandører, og på utrullingsseremonien ble det også gjort et nummer av at dette er det første flyet som designes og produseres i Australia på over 50 år.

Samtidig er de tre dronene i «Loyal Wingman»-utviklingsprosjektet tenkt å danne grunnlaget for «Airpower Teaming System» (ATS) som Boeing har ambisjoner om å selge globalt.

Så mye ytelse som mulig i en plattform som koster så lite som mulig, er blant de viktige målene. ATS-dronen i Australia skal ifølge Boeing ha jagerflylignende ytelser, en lengde på 11,7 meter – til sammenligning fire meter kortere enn F-35 – og evne til å fly over to tusen nautiske mil.

Den 11,7 meter lange dronen skal etter planen gjennomføre sin jomfruferd senere i år. Foto: Boeing

I det digre og cockpitløse nesepartiet er det plass til mange sensorer. Nesa skal kjapt kunne erstattes for å kunne ha fleksibel nyttelast, opplyser produsenten til Aviation Week.

Fjernstyrte EA-18G

Summen av en slik paring av ubemannede og bemannede fly kan potensielt bli det militærfolk liker å kalle styrkemultiplikator, der én enkelt besetning kan kontrollere flere fly uten at arbeidsmengden øker altfor mye, med økt situasjonsforståelse som én av flere gevinster.

Konseptene Boeing og RAAF kikker på nå i første omgang tilsier at eksempelvis et F/A-18E/F eller F-35A kan ha med seg 3–4 ATS, som vil stille strenge krav til dronens autonomi.

Noe av tanken er å bruke de ubemannede flyene til oppdragene det ikke er ønskelig å sette mennesker til å utføre, eksempelvis på grunn av risikoen. De kan bruke dem som framskutte sensorer for overvåking og tidligvarsling, som våpenbærere eller som tankfly.

Boeing er også i ferd med å utvikle MQ-25A Stingray for US Navy. Dette er ubemannede tankfly som skal operere fra hangarskip sammen med kampfly og bidra til å øke rekkevidden på disse.

USA gjør stadige framskritt i arbeidet med å utvikle samvirket mellom ubemannede og bemannede plattformer. Tidligere i år gjennomførte Boeing og US Navy en såkalt «Manned-UnManned Teaming»-demonstrasjon der tre EA-18G Growler fløy i formasjon og samtlige ble kontrollert av de to i cockpiten på ett av flyene.